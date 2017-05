„Wenn die Wahl am 27. Oktober stattgefunden hätte“, sagte Hillary Clinton jetzt bei einem ihrer raren öffentlichen Auftritte in New York, „dann wäre ich Ihre Präsidentin.“

Washington. Putin und das FBI sind schuld an ihrer Wahlniederlage, sagt Hillary Clinton. Eigene Schuldzuweisungen hält die 69-Jährige dagegen bewusst knapp und abstrakt.

Von Dirk Hautkapp, 04.05.2017

Sie hatte sechs Monate lang Zeit, über die Ursachen ihrer spektakulären Wahlniederlage gegen Donald Trump nachzudenken und aus der Analyse Schlüsse für ihre Zukunft und die der demokratischen Partei zu ziehen. Herausgekommen ist vorbehaltlich eines neuen Buches, in dem sie eine „Beichte“ ablegen will, vorläufig das: Hillary Clinton ist davon überzeugt, dass nicht Trump, sondern sie selbst heute im Weißen Haus sitzen würde, wären nicht der russische Präsident Wladimir Putin sowie FBI-Chef James Comey gewesen.

Eigene Schuldzuweisungen hielt die 69-Jährige dagegen bewusst knapp und abstrakt. Sie habe gewiss Fehler gemacht, und auch ihre Kampagne habe nicht immer richtig gelegen. Dafür übernehme sie die „volle Verantwortung“. Im gleichen Atemzug stilisierte sich die frühere Chefdiplomatin der Vereinigten Staaten jedoch als Opfer von außen gesteuerter Intrigen. „Ich war auf der Siegerstraße“, ehe sich am 28. Oktober, also elf Tage vor der Wahl, die Bundespolizei FBI und Russland zugunsten ihres Rivalen Trump in das Rennen um die Präsidentschaft eingemischt hätten, sagte sie der CNN-Journalistin Christiane Amanpour.

James Comey, der Direktor des FBI, hatte an jenem Herbsttag spektakulär erklärt, dass seine Behörde in der damals schon seit Monaten tobenden Affäre um Clintons Nutzung eines privaten E-Mail-Servers während ihrer Zeit als Außenministerin erneut Ermittlungen aufnehme, weil dabei möglicherweise Staatsgeheimnisse fahrlässig behandelt worden sein könnten. 48 Stunden vor dem Wahlgang am 8. November erklärte Comey lapidar, der Verdachtsmoment gegen Clinton habe sich nicht bestätigt. Parallel dazu, so Clinton, habe der Kreml von Hackern erbeutete E-Mails ihres Wahlkampfchefs John Podesta der Enthüllungsplattform Wikileaks zugeleitet.

Clinton scheiterte an eigener Arroganz

Beide Interventionen haben nach Überzeugung von Clinton maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Amerikaner in letzter Minute an ihr zu zweifeln begonnen hätten und abgeschreckt worden seien, ihr die Stimme zu geben. Dass der politische Seiteneinsteiger Trump in etlichen Bundesstaaten, die zuvor vom Demokraten Obama zweimal im Handstreich genommen worden waren, Clinton deklassierte, dass insbesondere in der Arbeiterschaft im Mittleren Westen Clintons ökonomische Botschaft auf taube Ohren oder tiefes Misstrauen stieß, dass die Beliebtheitswerte der Kandidatin vor der Wahl alles andere als berauschend waren, sparte Clinton in ihrer Selbstbetrachtung aus.

Langjährige demokratische Strategen wie Robert Shrum, der zuvor Kandidaten wie Al Gore und John Kerry beraten hatte, attestieren Clinton eine partielle Wahrnehmung, die ihren eigenen Schuldanteil an der Niederlage zu sehr marginalisiert. Andere Beobachter in Denkfabriken der US-Hauptstadt erinnern daran, dass den Demokraten in den acht Amtsjahren Obamas auf Ebene der Bundesstaaten und in Washington fast 1000 parlamentarische Mandate abhandengekommen sind.

In einem gerade erschienenen Buch („Shattered: Inside Hillary Clinton's Doomed Election Campaign“) zeichnen die Journalisten Jonathan Allen und Amie Parnes das dazu passende Bild. Kurzfassung: Clinton scheiterte nicht an Putin oder dem FBI, sondern an „Arroganz und Abgehobenheit“ im Kontakt mit dem Wähler.