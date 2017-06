Kommentar zur Nato

Deutschland will seine Soldaten aus Incirlik abziehen.

Die Nato muss sich stärker einbringen, nicht nur militärisch, sondern auch strategisch. Der Nato-Chef ist derzeit kein Glücksfall für das Bündnis. Ein Kommentar von Detlef Drewes

Von Detlef Drewes, 06.06.2017

Erst präsentiert sich Jens Stoltenberg als fast schon höriger Fan des neuen US-Präsidenten und lässt Donald Trump sogar dann noch freie Hand, als der die Mitgliedstaaten beim Spitzentreffen in Brüssel wegen der Verteidigungsbeiträge in aller Öffentlichkeit brüskiert. Dann erklärt er kurzerhand die deutsch-türkischen Auseinandersetzungen um den Stützpunkt Incirlik zur Privatfehde zwischen Berlin und Ankara, damit er sich mit niemandem anlegen muss.

Dabei hätte man sich gerade jetzt einen starken Mann auf dem Chefsessel der Allianz gewünscht, der weiß, dass Reibereien zwischen zwei derart starken Bündnispartnern nicht ohne Auswirkungen für die Nato bleiben können. Doch Stoltenberg schweigt und tut so, als ginge ihn das nichts an. Das Problem reicht allerdings tiefer. Zwar feiert sich die Nato immer noch gerne als das größte und schlagkräftigste Militärbündnis der Welt.

Doch die politische und militärische Wirklichkeit hat neue Formen zustande gebracht. Da werden ad hoc zweckgebundene Koalitionen gegründet, an denen sich beteiligen kann, wer will. Das Hauptquartier in Brüssel schaut immer öfter zu und bringt es auch kaum noch fertig, das Durcheinander vor Ort zu sortieren.

Tatsächlich muss die Nato sich stärker einbringen, nicht nur militärisch, sondern auch strategisch. Und genau deshalb kann und darf das Bündnis nicht wegsehen, wenn die Spannungen zwischen zwei wichtigen Mitgliedstaaten eskalieren. Der Zusammenhalt im Bündnis steht auf dem Spiel.