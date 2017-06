Berichte über mehrere Verletzte

Das Parlament in Teheran.

07.06.2017 Teheran. Im Teheran kam es am Mittwochmorgen zu Angriffen im Parlament und an einem Mausoleum. Mindestens zwei Personen sollen getötet worden sein.

Im iranischen Parlament sowie im Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ruhollah Chomeini ist es laut Medienberichten zu Schießereien gekommen. Drei bis vier bewaffnete Männer sollen am Mittwoch mit Maschinengewehren ins Parlament eingedrungen sein. Ob sie festgenommen wurden, war zunächst noch unklar. Ein Wachmann soll der Nachrichtenagentur AP verletzt worden sein.

Auch im Chomeini Mausoleum in Südteheran sollen drei Bewaffnete um sich geschossen haben. Dabei soll es einen Toten und fünf Verletzte gegeben haben. Laut Nachrichtenagentur ILNA sprengte sich einer der Angreifer in die Luft. Die beiden anderen wurden demnach verhaftet. Ob beide Vorfälle in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt... (dpa/ga)