Terrorverdacht

Ein Rettungshubschrauber steht nach den Schüssen vor dem britischen Parlament in London.

In der Nähe des Londoner Parlaments sind Schüsse gefallen.

Polizisten sperren eine Straße zum britischen Parlament in London.

Großeinsatz rund um das britische Parlament in London.

Straßensperre in der Nähe des britischen Parlaments in London.

Polizisten untersuchen in der Nähe des Londoner Parlaments ein Auto, mit dem mehrere Menschen überfahren worden sein sollen.

22.03.2017 London. Mitten im Zentrum von London fallen Schüsse. Menschen liegen am Boden. Der Hintergrund des Vorfalls ist noch unklar.

Vor dem Londoner Parlament sind Schüsse gefallen. Mehrere Menschen sollen nach britischen Medienberichten verletzt worden sein. Die britische Polizei hat Terrorermittlungen aufgenommen.

"Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen", teilte Scotland Yard auf Twitter mit.

Zwei Menschen lagen direkt vor der Westminster Hall, einem Teil des britischen Parlaments, auf dem Boden. Scotland Yard bestätigte über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Schießerei, ohne Details zu nennen. Die Polizei sei um 15.40 Uhr gerufen worden. Polizeifahrzeuge rasten zum Parlament; Hubschrauber flogen über das Zentrum. Die Situation war zunächst völlig unklar.

Königin Elizabeth II. hielt sich während der mutmaßlichen Terrorangriffe im Buckingham-Palast auf. Die Fahne, die ihre Anwesenheit des britischen Staatsoberhaupts anzeigt, war gehisst. Palastsprecher äußerten sich nicht zu konkreten Sicherheitsmaßnahmen und verwiesen auf die Polizei. Die Nachrichtenagentur PA berichtete, dass die Tore geschlossen seien und bewaffnete Polizisten die Zugänge bewachten.

Die britische Polizei rief Zeugen auf, Filmaufnahmen und Fotos an die Ermittler zu senden. Per Twitter verwies sie auf einen entsprechenden Link zur Übermittlung von Hinweisen. Gleichzeitig rief die Polizei zur Zurückhaltung auf und bat darum, keine Bilder und Videos von Verletzten in Umlauf zu bringen. (dpa)