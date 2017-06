"Bizarre" Kabinettssitzung erinnert an Nordkorea

Washington. Fast fünf Monate nach Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal eine Sitzung mit seinem gesamten Kabinett abgehalten. Jedes Mitglied lobte dabei den Präsidenten in höchsten Tönen. US-Medien ziehen angesichts der inszeniert wirkenden Statements Vergleiche mit Nordkorea.

Von general-anzeiger-bonn, 13.06.2017

"Höchst ungewöhnlich", "bizarr" und "unheimlich" sind nur einige der Begriffe, mit denen US-Medien die erste Sitzung des gesamten Regierungskabinetts Donald Trumps beschrieben haben.

Nach den Anfangsbemerkungen des US-Präsidenten äußerte sich jedes Kabinettsmitglied vor laufender Kamera kurz einzeln. Obwohl Trump die Anwesenden lediglich bat, sich kurz vorzustellen, stimmten die Mitglieder in eine Lobpreisung des Präsidenten ein, die wie eine absurde Inszenierung wirkte. Vizepräsident Mike Pence sagte: „Es ist das größte Privileg meines Lebens, als Vizepräsident zu dienen.“

US-Moderator Seth Meyers zog in seiner Late-Night-Sendung so auch direkt den Vergleich zur Diktatur in Nordkorea. "Sogar Kim Jong-un hätte in diesem Fall gesagt: 'Leute habt etwas Selbstachtung'", scherzte Meyers.

Auch die New York Times zog entsprechende Vergleiche. Senator Chuck Schumer, Fraktionsführer der Demokraten, reagierte mit Galgenhumor. Bereits kurz nach der Ausstrahlung der Kabinettssitzung veröffentlichte er ein Satirevideo, in dem er die Huldigung des Präsidenten durch seine Minister auf den Arm nahm.

GREAT meeting today with the best staff in the history of the world!!! pic.twitter.com/ocE1xhEAac — Chuck Schumer (@SenSchumer) 12. Juni 2017

(Mit Material von AP)