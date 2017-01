28.01.2017 Brüssel/Den Haag. Justizminister Ard van der Steur gibt nach Lügen-Affäre auf. Für Ministerpräsident Rutte ist die Demission ein schwerer Rückschlag.

Es ist eine dieser Affären, in der mehrere Politiker und ein ehemaliger Drogenboss die Hauptrolle spielen. Doch rund sieben Wochen vor den Wahlen in den Niederlanden am 15. März könnte sich das, was am Donnerstag mit dem Rücktritt des liberalen Justizministers Ard van der Steur seinen Höhepunkt fand, als gefährlicher Bumerang erweisen. Denn schon jetzt liegen die Rechtspopulisten des weithin bekannten Geert Wilders mit vorausgesagten 20 Prozent als stärkste Partei an der Spitze. Ministerpräsident Mark Ruttes VVD folgt knapp dahinter.

Der Vorfall, der die ohnehin fragile Lage in unserem Nachbarland eskalieren lässt, liegt 16 Jahre zurück. Damals schloss der Generalstaatsanwalt der Niederlande mit dem Amsterdamer Mafia-Chef Cees H. eine Vereinbarung, die diesem 2,4 Millionen Euro aus der Staatskasse einbrachten. Cees H. sollte der Staatsanwaltschaft Informationen aus dem Drogenmilieu besorgen. Doch der steckte das Geld ein und verschwand. Die Zahlung sei, so heißt es heute, auch Teil einer Entschädigung gewesen, weil die Polizei zuvor Gelder bei Cees H. beschlagnahmt hatte, aber nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass diese aus dem Handel mit Suchtmitteln stammten. Der damals amtierende Justizminister und sein Staatssekretär logen vor dem Parlament, als sie angaben, es seien lediglich 500 000 Euro gezahlt worden. Beide mussten später zurücktreten.

Ard van der Steur bemühte sich seit seiner Berufung zum Justizminister, seinen Vorgänger zu schützen und weitere Enthüllungen zu verhindern. Als der Minister am Donnerstagabend vor dem Untersuchungsausschuss der Abgeordnetenkammer erschien, musste er schließlich aber einräumen, dass er dem damaligen Minister geraten hatte, die wahre Höhe der gezahlten Gelder zu verschweigen. „Ich bin gekommen, um mich zu verteidigen“, sagte van der Steur vor der Sitzung. Nach sechs Stunden hatten ihn die Parlamentarier dermaßen in eine Ecke gedrängt, dass er kurz darauf aufgab. „Ich werde seine Majestät den König um meine Entlassung bitten“, erklärte er.

Dabei galt der 47-jährige Liberale, der der Regierungspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) von Premier Mark Rutte angehört, bei seiner Berufung 2015 als untadeliger Jurist. Er arbeitete als Rechtsanwalt in Rotterdam bei einer internationalen Kanzlei, die über 400 Rechtsexperten beschäftigt. Politisch startete er in der Kommunalpolitik und kletterte die Karriereleiter langsam hoch, bis er 2010 ins Parlament gewählt wurde.

Für Ministerpräsident Rutte ist die Demission ein schwerer Rückschlag. Er wollte seine VVD als einzige ernstzunehmende Alternative zur Wilders-Partei präsentieren und setzte dabei vor allem auf innenpolitische Themen wie Sicherheit, Begrenzung des Ausländer-Zuzugs und Ordnung. „Wir haben ein wunderbares Land“, schrieb Rutte beispielsweise in seitengroßen Anzeigen aller landesweiten Zeitungen. Doch das werde von Asozialen und Randalierern bedroht sowie von allen, die sich „nicht normal verhalten“. Für sie gelte: „Verhalte dich normal, oder verlass das Land.“

Dass nun ausgerechnet sein Justizminister wegen dubioser Abmachungen mit einem ehemaligen Drogenboss gehen musste, passt so gar nicht zu dem Image, das Rutte eigentlich von seiner Partei zeigen wollte. (Detlef Drewes)