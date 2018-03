Präsidentenwahl in Russland

Moskau. Nach den Präsidentschaftswahlen beginnt die Diskussion über deren politische Folgen. Derweil verzichten die EU-Außenminister auf eine Verurteilung Moskaus wegen des Giftgasanschlags in Salisbury.

Von Stefan Scholl, 20.03.2018

Pawel Grudinin muss seinen Schnauzbart abrasieren. Das ist ein Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Russland. Bei einem Interview mit dem Blogger Juri Dud hatte der Kandidat der Kommunisten versprochen, er werde seine Oberlippenhaare beseitigen, falls er weniger als 15 Prozent der Stimmen hole. Grudinin bekam knapp 11,8 Prozent.

Nie zuvor hat in Russland ein kommunistischer Präsidentschaftsbewerber so schlecht abgeschnitten. Aber auch alle anderen Herausforderer verloren, besonders kläglich die liberalen Xenia Sobtschak und Grigori Jawlinski, mit 1,7 beziehungsweise 1 Prozent. Einziger, dafür überwältigender Sieger: Amtsinhaber Wladimir Putin, der mit einem Rekordergebnis von fast 76,7 Prozent sein Resultat von 2012 um mehr als 14 Prozent verbesserte. Aber jetzt herrscht in Moskau Rätselraten, was Putins Triumph für Russlands politische Zukunft bedeutet.

Der Wahlsieger antwortete in der Wahlnacht vor Journalisten auf die Frage, ob man in den kommenden sechs Jahren einen neuen Putin erleben werde, eher geheimnisvoll: „Alles fließt, alles ändert sich.“ Immerhin kündigte er Umstrukturierungen in der Regierung an, schloss auch eine Neubesetzung des Regierungschefpostens nicht aus, den seit 2012 Dmitri Medwedew inne hat. Eine Änderung des Kabinetts gilt als wahrscheinlich: Alle Präsidialbevollmächtigten in den neun Föderationskreisen sollen Vizepremiers werden. Und Politologen spekulieren, ob Medwedew nicht lieber zu einem der großen Staatskonzerne wechselt, als sich mit dann 16 Stellvertretern herum zu ärgern.

Kein schriftliches Wahlprogramm

Aber noch fraglicher ist, welches Programm das neue Kabinett umsetzen soll. Putin hat die Wahlen gewonnen, ohne je ein schriftliches Wahlprogramm vorzulegen.

Die Russen sind es gewohnt, dass Putins reale Politik nur wenig mit seinen Ankündigungen im Wahlkampf zu tun hat. „Niemand konnte in den vergangenen 18 Jahren Putins Handeln vorhersagen“, sagte der liberale Politologe Dmitri Trawin unserer Zeitung. „Mich erinnert Putin an eine Black Box“, bestätigte der Wirtschaftsexperte Konstantin Simonow, „keiner weiß, was in seinem Kopf vorgeht“.

Und kaum steht fest, dass Putin bis 2024 herrschen wird, mutmaßt man schon, wie er seine Macht danach sichern will. Laut Verfassung darf der Präsident nur zwei Amtszeiten hintereinander regieren. 2008 löste er das Problem, indem er Medwedew für eine Amtsperiode seinen Posten überließ, um danach wieder selbst zu kandidieren. Aber die nächste Wiederwahl stünde in zwölf Jahren an, da wäre der Kremlchef 77 Jahre. Eine Journalistenfrage nach dem Wahltermin 2030 bezeichnete er als lächerlich: „Soll ich hier sitzen, bis ich hundert bin?“

Wladimir Schirinowski, der wohl kremltreueste seiner Gegenkandidaten, prophezeit einen Umbau der Verfassung nach chinesischen Vorbild: „Es wird einen Staatsrat geben, ein kollektives Organ, das seinen Vorsitzenden mit den Befugnissen des Präsidenten wählen wird.“ Putin selbst erklärte, bisher plane er keine Verfassungsänderung. Politologe Trawin aber hat schon ein Buch über eine mögliche Putin-Herrschaft bis 2042 geschrieben. „Ohne Änderung des Grundgesetzes wird das kaum möglich sein.“ In näherer Zukunft aber erwartet niemand große Umwälzungen. Auch eine außenpolitische Entspannung gegenüber dem Westen zeichnet sich nicht ab.

Grudinin beschwerte sich nach seiner Niederlage über Wahlbetrug. Am Montag verkündete er, er rasiere seinen Schnauzbart ab, sobald der Blogger Dud vor laufender Kamera erkläre, diese Wahlen seien ehrlich gewesen. Grudinin ist wohl fest entschlossen, nichts zu ändern in seinem Gesicht.