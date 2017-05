Affäre um möglichen Geheimnisverrat

Washington. US-Präsident Donald Trump wird der Verrat von Geheimnissen an Russland vorgeworfen. Ausgerechnet der russische Staatschef will dem US-Präsidenten aus der Patsche helfen.

Von Dirk Hautkapp, 17.05.2017

Noch kann man sie an zwei Händen abzählen: jene Abgeordneten und Senatoren im 535-köpfigen Kongress, die das folgenschwerste Wort im politischen Getriebe Washingtons in den Mund nehmen: „Impeachment“, zu deutsch: Amtsenthebung.

Seit Donald Trump die katastrophalsten sieben Tage seiner noch jungen Präsidentschaft hingelegt hat, wächst die Zahl derer, die insgeheim mit einem unschönen Ende des New Yorker Milliardärs auf der politischen Bühne der amerikanischen Hauptstadt rechnen. John McCain, Republikaner, selbst einmal im Rennen um die Präsidentschaft gewesen, fühlt sich wie in einer Endlosschleife. „Wir haben diesen Film schon einmal gesehen“, sagt der Senator aus Arizona, „ich denke, es hat bald die Dimension von Watergate.“ Das Debakel der 70er Jahre kostete Präsident Richard Nixon das Amt.

Dass es bei Trump nicht so kommt, will ausgerechnet Russland gewährleisten. Im Streit um einen Geheimnisverrat rund um das Terrornetzwerk Islamischer Staat, den Trump im Oval Office gegenüber zwei Topdiplomaten Wladimir Putins begangen haben soll, eilte der Kremlherrscher seinem Bewunderer („großer Führer“) gestern mit einem Entlastungsangebot an die Seite. Eine Mitschrift des Gespräches, so wie es Außenminister Sergej Lawrow und US-Botschafter Sergej Kisljak in Erinnerung haben, könne bereitgestellt werden, erklärte Putin. Um zu beweisen, dass Trump keine Staatsgeheimnisse ausposaunt habe. Auf US-Seite wurde das Angebot vom ehemaligen Klassenfeind zunächst ignoriert. Die Sorgen dort sind andere.

Beim Buchmacher Betfair wird die Chance eines frühzeitigen Abgangs Trumps mittlerweile mit 55 Prozent bewertet. Der Dollarkurs ist durch die Wucht der negativen Schlagzeilen, die Trump seit Tagen erzeugt, so unter Druck geraten, dass der Euro plötzlich so hoch steht wie seit sechs Monaten nicht mehr. Aus dem Weißen Haus wird Endzeitstimmung mit „Intrigen“, „Schreiereien“ und „Resignation“ gemeldet.

Und unmittelbar vor Trumps erster großer Auslandsreise ab Freitag wächst in Regierungszirkeln die Angst vor einem Mega-Eklat, ausgelöst durch die unberechenbare Unbeherrschtheit des Chefs. „Die Nerven hier liegen überall blank“, ließ sich ein Offizieller im Weißen Haus zitieren. Die Republikaner fürchten, vom Sog der Pleiten mitgerissen zu werden.

Mögliche Justizbehinderung setzt Trump unter Druck

Den vorläufig letzten Anstoß, dort die von Pannen geprägte Startphase Trumps nicht weiter als Anfängerfehler zu tolerieren, gab die neue Wendung im Fall FBI/Comey. Trump soll den Ex-Chef der Bundespolizei am 27. Januar aufgefordert haben, die Ermittlungen gegen den früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn in der Russland-Affäre klammheimlich zu beerdigen. „Ich hoffe, Sie können das auf sich beruhen lassen“, zitierte Comey in einer Notiz den Präsidenten, aus der mehrere US-Medien zitieren.

Für Senator Angus King aus Maine erfüllt dies „annähernd die gesetzliche Definition von Behinderung der Justiz“ (obstruction of justice) – vorausgesetzt, die Sache bewahrheitet sich. Potenziell der erste Mosaikstein, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten.

Das Weiße Haus erkannte die Brisanz sofort und schoss zurück. Comeys Erinnerung sei „keine wahrheitsgetreue oder akkurate Darstellung der Konversation“ zwischen Präsident und (damals noch) FBI-Chef. Trump habe „größten Respekt für die Strafverfolgungsbehörden“ und würde nie Einfluss auf Ermittlungen nehmen. Tatsache ist: Sowohl in eigener Sache (Trump-Universität, Betrugsvorwürfe) als auch beim gescheiterten Reise-Bann für Besucher aus einigen muslimischen Ländern setzte Trump öffentlich Richter unter Druck und warf ihnen politische Schlagseite vor.

Auch unter den Republikanern wächst die Kritik an Trump

Die Republikaner ertrugen diese gegen die Gewaltenteilung gerichteten Ausraster bisher geduldig mit der Faust in der Tasche. Seit dem von Trump angeordneten Rauswurf von Comey, der gegen Trump und dessen Team wegen des Verdachts illegaler Kumpanei mit Russland während der Wahl 2016 ermittelte, bröckelt es an der Solidaritätsfront.

Senats-Mehrheitsführer Mitch McConnell wünscht sich endlich „weniger Drama“ aus dem Weißen Haus. Seine Kollegin Susan Collins bettelt geradezu: „Können wir bitte mal einen krisenfreien Tag haben?“ Bei den Konservativen wächst die Sorge, sie könnten aufgrund des Dauerspektakels um Trump bei den Zwischenwahlen 2018 die Mehrheit im Kongress verlieren. Jason Chaffetz, republikanischer Chef des Ethik-Ausschusses im Repräsentantenhaus, will darum endlich Tacheles reden können. Er verlangt binnen einer Woche sämtliche „Protokolle, Notizen und Bänder“ zu sehen, die von Kontakten zwischen Trump und Comey existieren – notfalls mit juristischer Erzwingung.