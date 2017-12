Treffen mit Assad

Wladimir Putin ist zu Besuch auf der Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien.

11.12.2017 Moskau. Nach mehr als zwei Jahren soll die russische Luftwaffe ihren Einsatz in Syrien nun beenden. Bei einem nicht angekündigten Besuch in dem Bürgerkriegsland gibt Putin den seit Wochen erwarteten Befehl.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Rückzug eines Großteils der russischen Truppen aus Syrien angeordnet.

Das teilte der Kreml in Moskau nach einem überraschenden Besuch des Präsidenten auf der russischen Luftwaffenbasis Hamaimim in der Provinz Latakia mit. Auf dem Stützpunkt habe Putin auch den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad getroffen, hieß es weiter.

Russland gilt zusammen mit dem Iran als militärische Schutzmacht der syrischen Regierung. Seit September 2015 fliegt das russische Militär Luftangriffe und unterstützt damit die syrische Armee. Erst im November hatte Putin den syrischen Machthaber Assad überraschend in Sotschi empfangen. Dabei hatte er bereits signalisiert, dass sich der Militäreinsatz in dem Land dem Ende nähere.

Laut syrischer Nachrichtenagentur Sana ordnete Putin an, mit der Rückverlegung der russischen Kräfte in Syrien zu beginnen. Putin fügte demnach hinzu: "Wenn die Terroristen in Syrien noch einmal ihren Kopf erheben, dann werden wir ihnen einen Schlag versetzen, wie sie ihn zuvor noch nicht erlebt haben."

Zusammen mit dem Iran und der Türkei vermittelt Russland seit Anfang 2017 in Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen der syrischen Regierung und der Opposition. Dabei wurden unter anderem vier sogenannte Schutzzonen vereinbart, in denen nicht gekämpft werden soll.

Gegen Mittag traf Putin zu Gesprächen in Ägypten ein. Bei seiner ersten Reise in das Land nach dem verheerenden Bombenanschlag auf einen russischen Ferienflieger im Oktober 2015 wurde Putin von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi persönlich am Flughafen abgeholt.

Auf dem Programm stehen dem Kreml zufolge unter anderem Gespräche über die Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten sowie wirtschaftliche Themen. Die beiden Länder hatten sich zuletzt weiter angenähert - Moskau und Kairo einigten sich Ende November auf die gemeinsame Nutzung von ägyptischen Militärbasen.

Anschließend wird Putin in der Türkei erwartet. (dpa)