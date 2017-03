Erste Reise als Präsident

30.03.2017 Paris. Der eine kommt, der andere geht: Der neue Bundespräsident Steinmeier trifft in Paris den scheidenden Präsidenten Hollande. Unvermeidliches Thema: die Wahlchancen der rechten Marine Le Pen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute zu seinem Antrittsbesuch in Paris erwartet. Präsident François Hollande begrüßt den Gast aus Berlin vor dem Élysée-Palast mit militärischen Ehren.

In den Gesprächen dürften neben bilateralen Fragen die internationalen Krisenherde, aber auch das Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa eine wichtige Rolle spielen. Es ist die erste Auslandsreise Steinmeiers nach seinem Amtsantritt

In Frankreich läuft am 23. April der erste Durchgang der Präsidentenwahlen. Der Sozialist Hollande tritt nach fünf Jahren nicht wieder an. Vor allem das Abschneiden der rechten Front National mit seiner Spitzenkandidatin Marine Le Pen wird international mit Sorge betrachtet. Sie wird es voraussichtlich in die Stichwahl am 7. Mai schaffen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen treten die beiden Präsidenten vor die Presse. Am Abend wird Steinmeier in Berlin zurückerwartet. Nach seinem Antrittsbesuch in Paris fliegt er am Dienstag nächster Woche nach Straßburg und spricht vor dem EU-Parlament. Für Freitag und Samstag ist eine Reise nach Athen geplant. Für einen Antrittsbesuch in Warschau, traditionell eines der ersten Ziele eines neuen Bundespräsidenten, gibt es noch keinen Termin.

Als Außenminister war Steinmeier viele Male in Paris gewesen. Vor allem das sogenannte Normandie-Format in der Ukraine-Krise führte die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine immer wieder zusammen. (dpa)