Kurdin wurde von Sicherheitsbeamten gewürgt

Washington. Eines der Opfer der Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitsleuten von Türkeis Präsident Erdogan in Washington hat US-Präsident Trump aufgefordert, einen der Bodyguards für die Prügel-Attacke zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Bilder gingen um die Welt: Beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in Washington schlugen dessen Sicherheitsleute unvermittelt auf Demonstranten ein. Es gab zwölf Verletzte. Zwei Leibwächter waren daraufhin festgenommen worden, sie wurden jedoch am Donnerstag wieder freigelassen. Sie seien auf Basis eines Abkommens freigekommen, unter dem Staatschefs auf Besuch oder Mitglieder derer Delegation nicht festgesetzt werden dürften, hieß es aus dem Außenministerium.

Bei der gewaltigen Auseinandersetzung wurden insgesamt zwölf Personen verletzt. Nun fordert eines der Opfer von US-Präsident Donald Trump, einen der Prügler zu suchen und zur Rechens chaft zu ziehen. Die Kurdin Ceren Borazan veröffentlichte einen entsprechenden Post bei Twitter, auf dem die Frau zu sehen sein soll, wie sie von einem der Erdogan-Bodyguards gewürgt wird.

Dear @POTUS I'm being attackd in this photo. I was assaulted by this man, strangled for protesting. Please help me find & prosecute this man pic.twitter.com/8KNfGGWamI