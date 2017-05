Ausschreitungen am 1. Mai in Paris

In Paris ist es am Rande der Mai-Demonstrationen zu Ausschreitungen gekommen.

Foto: Depo Photos/Depo Photos via ZUMA Wire/dpa

Paris. Am Rande der Demonstrationen am 1. Mai ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Vermummte haben Brandsätze auf Polizisten geworfen, die wehrte sich mit Tränengas.

02.05.2017

Zum 1. Mai gingen in Frankreich wieder zahlreiche Menschen auf die Straße, in der Hauptstadt gab es getrennte Märsche. Die gemäßigte Gewerkschaft CFDT hatte dazu aufgerufen, am Sonntag für Macron zu stimmen. Die radikaler eingestellte CGT und andere Gewerkschaften weigerten sich hingegen, für Macron einzutreten.

Im Pariser Osten kam es am Rande der CGT-Demonstration zu Ausschreitungen. Vermummte warfen Molotow-Cocktails, die Polizei setzte nach Angaben des Nachrichtensenders BFMTV und der Nachrichtenagentur AP Tränengas und Schlagstöcke ein. Es seien zwei Bereitschaftspolizisten verletzt worden, so der Sender. Insgesamt waren 9000 Polizisten und Soldaten im Einsatz. (dpa/ga)