Großdemo mit Nationalisten

11.11.2018 Warschau. Gemeinsam mit ihren Landsleuten haben Polens Staatspräsident Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki der Neugründung der Polnischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg gedacht.

Beide Politiker stellten sich am Sonntagmittag an die Spitze einer feierlichen Versammlung, die am Warschauer Pilsudski-Platz die Nationalhymne sang. Zur selben Zeit wurde die Hymne auch bei anderen Feiern im ganzen Land gesungen, wie der regierungsnahe TV-Sender TVP Info berichtete. Duda hatte zuvor einen Kranz an einem Denkmal für polnische Unabhängigkeitskämpfer niedergelegt.

Schon seit Samstagabend hatten Tausende Menschen an Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen zum Unabhängigkeitsjubiläum im ganzen Land teilgenommen. Anders als in europäischen Nachbarländern stand bei den Gedenkfeiern die Wiedererlangung der staatlichen Unabhängigkeit am 11. November 1918 im Vordergrund, nicht das Ende des Ersten Weltkriegs.

Für Sonntagnachmittag ist eine umstrittene Großdemonstration in Warschau zum Unabhängigkeitstag geplant. Nachdem die oppositionelle Stadtverwaltung einen ursprünglich von Nationalisten und Rechten geplanten Marsch wegen der Furcht vor rechtsextremen Entgleisungen verboten hatte, organisierte die nationalkonservative Regierung einen Ersatzmarsch, zu dem sie auch die Nationalisten einlud. (dpa)