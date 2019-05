Paris. Der rechtspopulistische Rassemblement National liegt bei der Europawahl in Frankreich vor der Liste von Emmanuel Macron. Die Grünen schneiden überraschend gut ab.

Von Knut Krohn, 26.05.2019

In Frankreich ist es bei der Europawahl zu dem erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen gekommen. Dabei liege die Rechtspopulisten vor der Partei von Präsident Emmanuel Macron. Die Partei Rassemblement National (RN, die frühere Front National) von Marine Le Pen wurde laut ersten Prognosen am Sonntag mit 23 bis 24,2 Prozent stärkste Kraft. Macrons La République en Marche (LREM) kommt demnach auf 21,9 bis 22,5 Prozent. Dies wäre eine empfindliche Schlappe für den Pro-Europäer Macron. Im Lager des Präsidenten hatte man noch bis zum Schluss gehofft, dass die sehr hohe Wahlbeteiligung von fast 50 Prozent ein gutes Omen sein könnte. Dies erwies sich allerdings als Trugschluss. Die Rechtspopulisten waren bereits bei der letzten Europawahl 2014 stärkste Kraft geworden.

Der Jubel bei den Anhängern des Rassemblement National kannte keine Grenzen und der Hohn über die Niederlage des Gegners war groß. „Das ist ein Sieg der von Emmanuel Macron verachteten, betrogenen und beleidigten Franzosen“, tönte RN-Sprecher Sébastien Chenu, nachdem die ersten Prognosen über die Bildschirme geflimmert waren. Aus dem Lager des Präsidenten wurde lediglich das „ehrenvolle Ergebnis“ hervorgehoben, das Nathalie Loiseau, die Spitzenkanidation der Macron-Liste Renaissance erreicht hat.

Überraschendes Abschneiden der Grünen

Jordan Bardella, 23 Jahre alter Spitzenkandidat der EU-Liste des Rassemblement National, nahm nach dem Sieg die Forderung seiner Parteichefin Le Pen auf, die die Europawahl über Wochen zu einem Macron-Referendum stilisiert hatte. Bardella forderte, dass nun das französische Parlament aufgelöst werden müsse. Macron regiere seit zwei Jahren gegen sein Volk, das müsse nun endlich Konsequenzen haben.

Eine große Überraschung am Wahlabend war das Abschneiden der grünen Partei Europe Écologie, die laut den Prognosen auf rund 12 Prozent kommt. Obwohl in Umfragen die Franzosen immer wieder betonten, wie wichtig ihnen das Thema Umweltschutz ist, schien es den Grünen nicht zu gelingen, das Thema Ökologie überzeugend für sich zu besetzen. Zudem entzündete sich ein Streit um den Spitzenkandidaten Yannick Jado, einem Umweltaktivisten und EU-Parlamentarier. Ihm wurde immer wieder ein selbstherrliches Gebaren attestiert. Esther Benbassa, Senatorin der Grünen in Paris, sieht nun allerdings eine grüne Welle auf ihr Land zurollen. Alle anderen Parteien hätten versucht, sich einen ökologischen Anstrich zu geben, aber die Menschen würden am Ende lieber das Original wählen, erklärte sie.

Verlierer sind Parteien aus dem linken Lager

Geschlagen geben mussten sich die konservativen Republikaner um den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy, die auf knapp acht Prozent kamen. Ihnen war in den Wochen vor der Wahl noch ein deutlich zweistelliges Ergebnis vorausgesagt worden.

Die ganz großen Verlierer in Frankreich sind allerdings alle Parteien aus dem linken Lager. Selbst La France Insoumise von Jean-Luc Mélonchon kommt auf gerade einmal sechs Prozent. Ihnen war noch am ehesten zugetraut worden, die Wähler zu überzeugen, ihr Kreuz bei den Linken zu machen.

Raphaël Glucksmann, Philosoph an der Spitze der Liste der Sozialistischen Partei, erschien vom Wahlergebnis sichtlich geschockt. Auch die einst so stolze Partei errang nur sechs Prozent. „Es gibt keinen Grund zu feiern“, sagt er dem Fernsehsender France 2. Man müsse sich nun aber fragen, weshalb der Rassemblement National die stärkste Kraft im Land ist. Die Verantwortung dafür sucht er allerdings vor allem bei Emmanuel Macron, der die Rechtspopulisten mit seiner Politik erst großgemacht habe. Schließlich betonte Glucksmann: „Die Linke ist nicht tot!“ Es sei ihre große Uneinigkeit, die sie daran hindere, sich den Wählern als glaubhafte Alternative zu präsentieren.