Scheidender US-Präsident

20.01.2017 Washington. US-Präsident Barack Obama hat als letzten Kontakt zu einem ausländischen Regierungschef bei Angela Merkel angerufen, um sich für ihre Freundschaft zu bedanken. Einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit betonte er damit wieder die starke Beziehung beider Länder.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Bedeutung der starken bilateralen Beziehungen für die Weltordnung betont. Einen Tag vor dem Ende seiner Amtszeit rief Obama am Donnerstag die Kanzlerin an und lobte acht Jahre der "Freundschaft und Partnerschaft". Das Weiße Haus erklärte, es sei Obama wichtig gewesen, dass der letzte Anruf bei einem ausländischen Regierungschef Merkel gehöre.

Dem aus Washington übermittelten Gesprächsinhalt zufolge dankte Obama der Kanzlerin für deren "starke, mutige und stabile" Regierungsführung. Beide betonten demnach, wie wichtig eine enge Kooperation zwischen Washington und Berlin ebenso wie zwischen den USA und Europa für die transatlantischen Bande und für eine "auf Regeln basierende Weltordnung" sei.

Obama übergibt das Zepter am Freitag an den gewählten US-Präsidenten Donald Trump, der Merkel kürzlich in einem Interview scharf für ihre Flüchtlingspolitik kritisiert hatte. Der Rechtspopulist lobte dabei zudem den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU. (AFP)