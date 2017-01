Freiheitsmedaille für Vizepräsident

12.01.2017 Washington. Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seinen Vize Joe Biden mit der Freiheitsmedaille geehrt und ihn damit zu Tränen gerührt. Biden sei der beste Vizepräsident, den die USA jemals gehabt hätten, sagte Obama.

US-Präsident Barack Obama hat seinem Vizepräsident Joe Biden mit einer der höchsten zivilen Auszeichnungen der USA geehrt und seinen erklärten Freund damit tief gerührt. Überraschend gab Obama am Donnerstag bekannt, seinem Vize die Freiheitsmedaille des Präsidenten zu verleihen. Biden zuckte daraufhin sichtlich zusammen, drehte sich von den Kameras weg und wischte sich Tränen aus den Augen. Dann ließ er sich unter dem Applaus der Mitarbeiter von Obama das weiß-blaue Band mit einem fünfzackigen goldenen Stern umhängen.

Der scheidende Präsident überschüttete seine rechte Hand mit Lob. Biden sei der „beste Vizepräsident, den wir je erlebt haben“, erklärte Obama. Zudem habe er einen besseren Präsidenten aus ihm gemacht. „JoeBiden zu kennen, bedeutet, ungeheuchelte Liebe zu kennen, Dienst ohne Selbstachtung und ein Leben in Fülle.“ Zudem würdigte Obama dessen Verdienste um die Wirtschaft, die Belange der Mittelschicht und die Eindämmung von Gewalt gegen Frauen.

Biden gab sich bescheiden und räumte ein, völlig überrascht worden zu sein. „Ich verdiene sie nicht, aber ich weiß, dass sie vom Herzen des Präsidenten kommt“, sagte er. Zugleich revanchierte er sich bei Obama. Wenn andere einmal über den Stern mit seinem Namen reden würden, könne er hoffentlich sagen, dass „ich Teil der Reise eines bemerkenswerten Mannes war, der bemerkenswerte Dinge für dieses Land getan hat“, erklärte der 74-Jährige.

