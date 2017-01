Haftverkürzung für Wikileaks-Informantin

17.01.2017 Washington. Seit mehreren Tagen war darüber spekuliert worden, nun macht Obama Ernst: Die Whistleblowerin Chelsea Manning soll im Mai freikommen. Nun wird mit Spannung erwartet, wie Wikileaks-Gründer Julian Assange reagiert.

Nach der Begnadigung der inhaftierten Wikileaks-Informantin Chelsea richtet sich das Augenmerk nun auf den Gründer der Enthüllungsplattform, Julian Assange. Der seit Jahren in Ecuadors Botschaft in London festsitzende Australier hatte sich kürzlich zu einer Auslieferung an die USA bereit erklärt, falls Manning begnadigt werden sollte. In einer am Dienstagabend von seinen Anwälten verbreiteten Erklärung bezeichnete Assange die Whistleblowerin als „Heldin“, die niemals hätte verurteilt werden dürfen und sofort auf freien Fuß gehöre.

Die Stellungnahme ließ offen, ob Assange nun tatsächlich bereit ist, sich an die USA ausliefern zu lassen. In einer Twitter-Nachricht von Wikileaks hieß es nach der drastischen Strafverkürzung für Manning, Assange sei zuversichtlich, „jeden fairen Prozess in den USA gewinnen zu können“. Das Justizministerium habe unter dem - am Freitag aus dem Amt scheidenden - US-Präsidenten Obama eine Verteidigung im öffentlichen Interesse und eine „faire Jury“ verhindert.

Obama hatte Mannings Haftstrafe am Dienstag von 35 auf sieben Jahre verkürzt. Sie soll nun im Mai freikommen. Manning hatte im US-Militär gedient und Wikileaks Hunderttausende geheime Dokumente des US-Militärs und des Außenministeriums zugespielt. Sie gaben Einblick in brisante Botschaftsdepeschen und Fehlverhalten des US-Militärs, wodurch die Regierung schwer unter Druck geriet.

VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https://t.co/HndsbVbRer — WikiLeaks (@wikileaks) 17. Januar 2017

Mannings Anwälte Nancy Hollander und Vince Ward wiesen nach der Begnadigung darauf hin, dass Manning die am längsten in Haft sitzende Whistleblowerin der US-Geschichte sei. 35 Jahre Gefängnis für die Verbreitung von Informationen im öffentlichen Interesse seien überzogen, zumal Manning den Vereinigten Staaten damit keinen Schaden zugefügt habe. Mit dem Straferlass werde „der Gerechtigkeit genüge getan“.

Chronologie: Der Fall Manning Mit ihren Enthüllungen hat sie in den USA den Zorn der Mächtigen auf sich gezogen. Das Schicksal von Chelsea (früher Bradley) Manning machte weltweit Schlagzeilen. Ein Rückblick:

Juli 2007 : Mindestens 12 Zivilisten sterben im Irak beim Angriff eines US-Kampfhubschraubers. Unter den Toten sind zwei irakische Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters.

April 2010 : Ein im Webportal Wikileaks aufgetauchtes Video der Attacke sorgt für Aufsehen. Festgehalten sind auch die teils zynischen Kommentare des Piloten. Die Soldaten hätten geglaubt, auf Aufständische zu schießen, teilt das US-Militär mit.

Mai 2010 : Die Militärs verhaften den Soldaten Bradley Manning, der Wikileaks das Video zugespielt haben soll. Er hatte für die USA in Bagdad geheimdienstliche Informationen analysiert. Bald darauf wird Manning wegen Geheimnisverrats angeklagt.

März 2011 : US-Medien berichten, Manning sei in weiteren Punkten angeklagt worden. Er soll Wikileaks viele andere geheime Dokumente zugespielt haben. Die Plattform machte die Informationen über die Kriege im Irak und in Afghanistan sowie vertrauliche Diplomatendepeschen via Internet öffentlich.

Dezember 2011 : Auf dem Stützpunkt Fort Meade bei Washington erscheint Manning zu einer Anhörung erstmals vor einem Militärgericht.

Februar 2012 : Manning werde der Prozess gemacht, teilt die US-Armee mit. Es ist der erste große Militärprozess gegen einen sogenannten Whistleblower in den USA. Manning droht eine lebenslange Haft.

Juni 2013 : Nach mehrfacher Verschiebung beginnt der Prozess in Fort Meade. Im Juli sprechen die Richter den zum Teil geständigen Manning unter anderem wegen Spionage, Geheimnisverrats, Computerbetrugs und Diebstahls schuldig.

August 2013 : Manning wird zu 35 Jahren Haft verurteilt. Bald darauf lässt er über seinen Anwalt mitteilen, dass er eine Hormontherapie beginnen, künftig als Frau leben und sich Chelsea nennen will.

September 2016 : Nach der Zusage der Armeeführung, eine Operation zur Geschlechtsumwandlung zu ermöglichen, beendet Manning einen Hungerstreik.

Januar 2017: US-Präsident Barack Obama begnadigt Manning kurz vor dem Ende seiner Amtszeit.

Auch der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden begrüßte die Begnadigung Mannings und schrieb auf Twitter: „Danke, Obama.“ Snowden hatte selbst als Whistleblower die NSA-Abhöraktionen öffentlich gemacht und muss eine hohe Strafe in den USA befürchten, falls er aus seinem Asyl in Russland dorthin zurückkehrt.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN — Edward Snowden (@Snowden) 17. Januar 2017

Assange war vor mehr als vier Jahren in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um einer Festnahme zu entgehen. Gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Aus Furcht, zunächst dorthin und dann schließlich in die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm eine lange Haft drohen könnte, suchte er Unterschlup in der ecuadorianischen Botschaft.

Das amerikanische Justizministerium hat bislang keine Anklage gegen Assange bekanntgegeben. In den USA kann eine Anklageschrift aber versiegelt werden, damit ihr Inhalt nicht bekannt wird. Es ist unklar, ob das im Fall Assange geschehen ist. (dpa)