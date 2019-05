Kauf und Konsum von Cannabis-Produkten könnte nach einer Volksabstimmung nächstes Jahr in Neuseeland legal sein.

07.05.2019 Wellington. Neuseelands Premier-Ministerin Jacinda Ardern hat angekündigt, dass das Volk zur Parlamentswahl im nächsten Jahr ebenfalls über die Legalisierung von Cannabis abstimmen wird. Damit hält sie ein Versprechen, das sie nach der letzten Wahl gegeben hatte.

In Neuseeland entscheidet das Volk im nächsten Jahr über die Freigabe von Cannabis. Zusammen mit der nächsten Parlamentswahl 2020 wird es eine Volksabstimmung über die Legalisierung der Droge geben, wie die Koalition von Premierministerin Jacinda Ardern am Dienstag in Wellington mitteilte. Die sozialdemokratische Regierungschefin setzt damit eine Abmachung um, die sie nach der vorigen Parlamentswahl mit den mitregierenden Grünen getroffen hatte.

In der Abstimmung werden sich die Neuseeländer für Ja oder Nein entscheiden müssen. Grundlage ist ein Entwurf, wonach Kauf und Konsum von Cannabis-Produkten erlaubt sind, wenn man mindestens 20 Jahre alt ist. Bei einem Ja müsste die nächste Regierung - egal welche - dies dann auch umsetzen. Der medizinische Gebrauch von Cannabis ist in Neuseelandbereits erlaubt.

Der Pazifikstaat mit seinen knapp fünf Millionen Einwohnern wäre eines der ersten Länder, die die Droge freigeben. Vorreiter sind Uruguay und Kanada. (dpa)