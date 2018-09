Enthüllungsjournalist Bob Woodward

04.09.2018 Washington . Stabschef Kelly soll den Präsidenten privat einen Idioten genannt haben. Kelly dementiert das umgehend. Das Weiße Haus nennt das Werk des renommierten Enthüllungsjournalisten Bob Woodward „nichts weiter als erfundene Geschichten“.

Ein neues Buch des renommierten amerikanischen Enthüllungsjournalisten Bob Woodward über die Zustände im Weißen Haus unter Präsident Donald Trump sorgt in Washington für Wirbel. Mit Berufung auf enge und ranghohe Mitarbeiter beschreibt der mit seiner Arbeit zum Watergate-Skandal in den 1970er Jahren berühmt gewordene Woodward Trump als inkompetent; Stabschef John Kelly habe ihm sogar im privaten Gespräch anvertraut, dass er den Präsidenten für einen Idioten halte.

Kellys Dementi kam umgehend. „Die Idee, dass ich jemals den Präsidenten einen Idioten genannt hätte, ist nicht wahr“, erklärte er am Dienstag zu den zuvor von der „Washington Post“ veröffentlichten Details aus Woodwards Buch. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders sagte: „Dieses Buch ist nichts weiter als erfundene Geschichten, viele von verärgerten ehemaligen Angestellten, erzählt, um den Präsidenten schlecht aussehen zu lassen.“

Woodward schreibt, in dem Buch „Fear: Trump in the White House“, Berater hätten vertrauliche Dokumente vom Schreibtisch Trumps genommen, um ihn an unüberlegten Handlungen zu hindern. In dem Buch untersucht Woodward die ersten 18 Monate von Trumps Präsidentschaft.

Kelly stellte dem Buch zufolge Trumps mentale Fähigkeiten in Zweifel. Trumps früherer Anwalt bei den Russland-Ermittlungen, John Dowd, soll in Frage gestellt haben, ob Trump dazu in der Lage sei, Meineid zu vermeiden, sollte er von Sonderermittler Robert Mueller vernommen werden. „Sagen Sie nicht aus“, wird Dowd gegenüber dem Präsidenten zitiert. „Es ist entweder das oder ein orangefarbener Overall.“

Verteidigungsminister James Mattis erklärte Trump laut Buch, warum die USA Soldaten auf der koreanischen Halbinsel hätten, um die Raketenaktivitäten Nordkoreas zu beobachten. „Wir tun dies, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern“, wird Mattis zitiert.

Woodward erzählt, dass Mattis „engen Mitarbeitern“ gesagt habe, „dass sich der Präsident benehme wie - und das Verständnis habe von - „einem Fünft- oder Sechstklässler““. Woodward schreibt auch, dass der frühere Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Gary Cohn, damit angegeben habe, Unterlagen von Trumps Schreibtisch entfernt zu haben, um ihre Unterzeichnung zu verhindern.

Derzeitige und frühere Mitarbeiter des Weißen Hauses schätzen, dass fast alle ihrer Kollegen mit Woodward zusammengearbeitet hätten. Trump sprach erst mit Woodward, als das Manuskript des Buchs fertig war. Die „Washington Post“ veröffentlichte eine Audioaufnahme, auf der Trump sich bei einer Unterhaltung mit Woodward im August überrascht über das Buch äußert. Woodward sagt darauf Trump, er habe mehrere Personen kontaktiert, um Trump zu interviewen, und sei zurückgewiesen worden.

Woodwards Buch ist ein weiteres Enthüllungsbuch über die Trump-Regierung. Im Januar war ein Buch von Michael Wolff veröffentlicht worden, das mit anschaulichen Anekdoten für Aufmerksamkeit sorgte, aber zahlreiche Ungenauigkeiten enthielt.

Trump hat sich zunehmend kritisch über anonyme Quellen geäußert, die von Reportern bei einer Auseinandersetzung mit seiner Regierung verwendet werden. Woodwards Buch identifiziert seine Quellen nicht. Sanders setzte die Kritik an den Medien am Dienstag fort: Die Leistungen und Erfolge Trumps würden in den Medien nicht hinreichend dargestellt. „Demokraten und ihre Verbündeten in den Medien wissen, dass die Politik des Präsidenten funktioniert und dass mit einem Erfolg wie diesem er von niemandem 2020 zu schlagen ist - noch nicht einmal knapp.“ (ap)