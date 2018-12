Ausschreitungen befürchtet

01.12.2018 Paris. Erneut werden heute Tausende Demonstranten der "Gelben Westen" in Paris erwartet. Die französische Regierung fürchtet, dass es wieder zu Ausschreitungen auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées kommen könnte.

An einem Aufruf auf Facebook, sich auf dem gut zwei Kilometer langen Boulevard zu versammeln, haben Zehntausende ihr Interesse bekundet. Am vergangenen Wochenende hatte es dort heftige Krawalle gegeben. Es ist nun das dritte Wochenende in Folge, an dem die Protestgruppe mit Großaktionen landesweit demonstriert.

Innenminister Christophe Castaner hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Champs-Élysées zwar für Fußgänger zugänglich sein werde, aber Identitäts- und Sicherheitskontrollen geplant seien. Einzelhändler und Gastronomen auf der Prachtstraße fürchten mitten im Vorweihnachtsgeschäft nicht nur Umsatzverlust, sondern auch erneut Beschädigungen an ihren Geschäften.

Seit Mitte November gehen in Frankreich immer wieder Zehntausende Menschen aus Protest gegen steigende Spritkosten und die Reformpolitik der Regierung auf die Straße. Die "Gelben Westen" sind nach den Warnwesten im Auto benannt. (dpa)