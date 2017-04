Terroranschlag in Schweden

11.04.2017 Stockholm. Die Polizei ist überzeugt: Wir haben den Attentäter von Stockholm. Über einen Haftbefehl gegen den Usbeken entscheidet ein Richter am Dienstag. Die Ermittlungen könnten sich dennoch lange hinziehen.

Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm wird der mutmaßliche Todesfahrer am Dienstag (10.00 Uhr) dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag Haftbefehl gegen den Usbeken beantragt, der für den Tod von vier Menschen verantwortlich sein soll.

Die Ermittler sind sicher, dass der 39-Jährige am Freitag mit einem gekaperten Lastwagen in einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm erst in Menschen und dann in ein Kaufhaus gerast war. Dabei waren ein Engländer, eine Belgierin und zwei Schwedinnen - darunter nach Medienberichten ein elfjähriges Mädchen - ums Leben gekommen. 15 Menschen wurden verletzt.

Fahrzeuge als tödliche Waffen Foto: dpa Der Anschlag in Stockholm erinnert an mehrere Attentate, bei denen Fahrzeuge als tödliche Waffen eingesetzt wurden. Wie bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember kam auch in Stockholm ein Lastwagen als Waffe zum Einsatz. Noch ist unklar, ob auch das Attentat in Schweden einen islamistischen Hintergrund hat.

Foto: AP London Am 22. März fuhr der mutmaßlich islamistische Attentäter Khalid Masood auf der Westminster-Brücke in London mit seinem Auto Fußgänger an, bevor er auf das Gelände des britischen Parlaments stürmte und einen Polizisten mit einem Messer erstach. Der 52-Jährige, der zum Islam konvertiert war, tötete dabei fünf Menschen und verletzte dutzende weitere. Er wurde von der Polizei erschossen. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich.

Foto: Michael Kappeler Berlin Am 19. Dezember 2016 verübte der Tunesier Anis Amri einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Amri steuerte einen Lastwagen in die Besucher des Marktes. Bei dem Anschlag wurden zwölf Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Am 23. Dezember wurde Amri in Sesto San Giovanni im Großraum Mailand bei einer Polizeikontrolle erschossen. Auch zu diesem Anschlag bekannte sich der IS.

Foto: Franck Fernandes Nizza Am 14. Juli 2016 steuerte der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag einen Lastwagen in die Menschenmenge in Nizza. 86 Menschen wurden getötet, mehr als 400 verletzt. Der IS bekannte sich zu der Tat.

Foto: dpa Montréal Im Oktober 2014 raste ein 25-jähriger kanadischer Konvertit in einem Vorort von Montréal mit seinem Auto auf drei Soldaten. Er tötete einen der Männer und verletzt einen weiteren. Nach einer Verfolgungsjagd wurde er schließlich erschossen. Der Angreifer wollte zum Dschihad nach Syrien reisen.

Foto: DPA London Im Mai 2013 fuhren zwei Londoner nigerianischer Abstammung in der britischen Hauptstadt den Soldaten Lee Rigby mit einem Auto an, bevor sie ihn erstachen. Einer der Angreifer rief kurz danach, er wolle die "von britischen Soldaten getöteten Muslime" rächen. IS-Propagandachef Abu Muhammad al-Adnani, hatte im September 2014 dazu aufgerufen, "Ungläubige" in westlichen Staaten aus Rache für die Beteiligung ihrer Heimatländer am Kampf gegen den IS zu töten. Der IS-Sprecher listete verschiedene Möglichkeiten auf, Zivilisten und Soldaten ohne großen logistischen Aufwand zu töten, darunter den Einsatz von Stichwaffen und das Überfahren mit Fahrzeugen.

Der Usbeke, der laut schwedischen Medien vierfacher Familienvater ist und in der Baubranche beschäftigt war, hatte 2014 einen Antrag auf Aufenthaltsrecht in Schweden gestellt. Zwei Jahre später war dieser abgelehnt worden. Der Aufforderung, das Land zu verlassen, war der Mann aber nicht nachgekommen. Er tauchte stattdessen unter. Der Polizei war er seit dem vergangenen Jahr bekannt. Nach Angaben der Ermittler hegt der Verdächtige Sympathien für extremistische Organisationen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Der Anschlags-LKW landet am Ende der Terrorfahrt in einem Kaufhaus.

Der LKW endet nach seiner Fahrt in einem Kaufhaus.

Spezialkräfte sind zum Anschlagsort ausgerückt.

Ein Überblick über den Ort des Geschehens in Stockholm.



Polizisten am Stockholmer Tatort

Ein Polizist mit Atemmaske in Stockholm.

Polizisten am Stockholmer Tatort.

In Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

In Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

Der Lastwagen raste in das Einkaufszentrum "Ahlens City" in der Innenstadt von Stockholm.



„Es gab nichts in unserem System, das angedeutet hat, dass er so etwas tun würde, wie es am Freitag geschehen ist“, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Montag. „Hätten wir das gewusst, hätten wir uns anders verhalten.“ Nach Angaben der Polizei könnte es ein Jahr dauern, bis die Ermittlungen zu dem Anschlag abgeschlossen sind. Bislang haben die Ermittler rund 600 Menschen befragt und Adressen in ganz Stockholm durchsucht.

Neben dem hauptverdächtigen Usbeken nahm die Polizei eine weitere Person fest, die den mutmaßlichen Täter kannte und in geringerem Grad des Terrors verdächtigt wird. Angaben zu Geschlecht und Alter der Person machten die Ermittler nicht. (dpa) (dpa)