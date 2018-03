Kommentar zur Eskalation der Sanktionen gegen Russland

Wenn Europa sich gegen Russland behaupten will, dann muss es die neuen Partner einbinden und sich weitere Verbündete suchen, kommentiert Helge Matthiesen.

Es ist ein wenig so wie in den längst vergangenen Zeiten des Kalten Krieges. Der Westen reagiert auf einen Vorfall, der den Russen zugeschrieben wird und den eine souveräne Regierung nicht einfach hinnehmen darf. Der Protest bleibt auf der symbolischen Ebene, denn kein Land wird wegen eines brutal vergifteten abtrünnigen Agenten nun seinerseits zu Waffen greifen. Also müssen Diplomaten das Land verlassen.

Die Reaktion folgt auf dem Fuße und ist wiederum symbolisch. Normalerweise durchbricht dann eine der beiden Seiten die Eskalation und lässt einfach ein wenig Zeit ins Land gehen, bis sich das Miteinander geräuschlos wieder in alte Bahnen führen lässt.

Dieser letzte Schritt ist wichtig. Funktioniert er nicht, entsteht eine Lage wie zu Beginn des Ersten Weltkrieges und ein eigentlich beherrschbarer Konflikt gerät außer Kontrolle. So weit sind wir noch lange nicht. Aber Europas Außenpolitik muss bei aller berechtigten Empörung im Auge behalten, die Sache nicht zu weit zu treiben. Putin ist gerade wiedergewählt und auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die EU wird noch lange mit ihm zu tun haben.

Der sportliche Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft wäre so ein Schritt zu weit. Der Präzedenzfall der Olympischen Spiele von Moskau 1980 zeigt nur, dass die Leidtragenden vor allem die Sportler wären. An der Weltpolitik ändern solche symbolischen Aktionen wenig. Ein diplomatischer Boykott gehört vermutlich noch zu den weiteren, bisher nicht genutzten Mitteln des Westens, die Russen für den Anschlag in London zu bestrafen. Das will gut erwogen sein, denn Demütigungen haben ein langes Nachspiel. Das Austarieren der Reaktionen, das sensible Ausloten der Belastungsgrenzen der anderen Seite war einer der Gründe, die den Kalten Krieg nicht zu einem heißen werden ließen.

Europa muss die neuen Partner einbinden

Hier muss der Westen anknüpfen. Es wäre ein Fehler, eigene Positionen aufzugeben. Es wäre ebenfalls ein Fehler, den Russen nicht mit Entschlossenheit und mit Macht entgegenzutreten. Aber das Gespräch darf auch nicht vernachlässigt werden.

Doch hier endet die Parallele zum Kalten Krieg. Die Welt von 2018 ist ganz anders als die von 1988. China und Indien sind machtvolle neue Spieler auf der Weltbühne. Die USA sind deutlich geschwächt und beschäftigen sich stark mit sich selbst.

Wenn Europa sich behaupten will, dann muss es die neuen Partner einbinden und sich weitere Verbündete suchen. Das Ziel muss sein, Russland zu einer verlässlichen Koexistenz zu bewegen. Die muss ohne Angriffe auf die Integrität der jeweils anderen Gesellschaft oder Anschläge auf einzelne Bürger auskommen. Daran haben vermutlich alle Länder dieser Erde ein Interesse, es sei denn, sie wollen von inneren Problemen mit Aggression nach außen ablenken. Mag sein, dass die Fußball-Weltmeisterschaft auch die Chance birgt, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen.