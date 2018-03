Täter bekennt sich zum IS

Frankreich, Trebes: Polizisten nehmen am Tatort einer Schießerei in einem Ort am Rande von Carcassonne Spuren auf. Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berufen.

23.03.2018 Carcassonne . Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in der Stadt Trèbes in Südfrankreich sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Mit weiteren Opfern werde gerechnet, erklärte die Polizei am Freitag.

Ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in Südfrankreich in einem Supermarkt um sich geschossen und Geiseln genommen. Dabei sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Täter zur IS-Miliz.

Die Geiselnahme war am frühen Nachmittag noch nicht beendet. Laut Gendarmerie war die Lage „nicht stabilisiert“, meldeten französische Medien. Die Geiselnahme hatte gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen. Der französische Fernsehsender TF1 meldete neben den zwei Toten auch zwölf Verletzte.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe sprach von einer "ernsten Situation". Bei der Geiselnahme deutet nach Angaben von Philippe alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Paris nahm Ermittlungen auf. Ein Augenzeuge sagte aus, der Täter habe "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen, als er den Supermarkt überfiel. Er sei mit Messern, einer Schusswaffe und Handgranaten bewaffnet gewesen. Spezialeinheiten der Polizei waren im Einsatz, mehrere Hubschrauber überflogen den Tatort.

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt „Super U“ in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt. „Ein großer Teil der Mitarbeiter und der Kunden des Super U konnten fliehen“, zitierte AFP eine namentlich nicht genannte informierte Person. Ein Beamter der Gendarmerie sei im Kontakt mit dem Geiselnehmer.

Nach Angaben aus Justizkreisen wurde kurz vor der Geiselnahme im rund zehn Kilometer entfernten Carcassonne zudem ein Polizist durch Schüsse verletzt. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist unklar. (afp/ dpa)