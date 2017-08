Afghanische Hauptstadt

Afghanisches Sicherheitspersonal am Ort der Explosion in Kabul.

29.08.2017 Kabul. Es war der zweite schwere Anschlag innerhalb von einer Woche in Kabul - und der zwölfte seit Januar. Diesmal starben in der afghanischen Hauptstadt Menschen, die in einer Bank anstanden.

Bei einem Selbstmordanschlag der radikalislamischen Taliban vor einer Bank in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Das sagte der Sprecher der Kabuler Polizei, Basir Mudschahid.

Mindestens neun weitere Menschen seien verletzt worden. Der Attentäter hatte sich demnach vor einer Filiale der Kabul Bank am belebten Massud-Platz in die Luft gesprengt. In Afghanistan beginnen in einigen Tagen wichtige religiöse Feiertage. Banken sind dann besonders voll, weil viele Menschen ihre Gehälter und Boni abholen, um Opfertiere, neue Kleider und Delikatessen zu kaufen.

Die Taliban bekannten sich via Twitter zu dem Anschlag und gaben an, sie hätten "Soldaten und Polizisten im Visier gehabt, die auf ihr Gehalt warteten". Die Terroristen greifen regelmäßig Banken an, um Regierungsangestellte oder Sicherheitskräfte zu treffen, wenn diese Geld abheben. Ende Juni war, ebenfalls vor hohen islamischen Feiertagen, vor einer Bank in der südafghanischen Großstadt Laschkargar eine Autobombe gezündet worden, 36 Menschen starben.

Es war der zwölfte große Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit Januar. Rund 1000 Menschen wurden inzwischen getötet oder verletzt. Erst vor vier Tagen hatten Kämpfer der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Kabul eine schiitische Moschee überfallen, mindestens 29 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt.

In der Nähe des Anschlagsorts liegen, hinter massiven Absperrungen, auch die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier. US-Präsident Donald Trump hatte vor einer Woche die neue Afghanistan-Strategie seiner Regierung vorgestellt, die ein verstärktes militärisches Engagement vorsieht. Ein Ziel sei, die Taliban daran zu hindern, Afghanistan wieder zu übernehmen, sagte Trump. (dpa)