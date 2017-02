Emanzipation im Sinn

22.02.2017 São Paulo. Internetaktivisten rufen zum Boykott von US-Produkten auf. Aber Mexiko ist zu sehr auf den nördlichen Nachbarn angewiesen. Immerhin wird jetzt über Alternativen diskutiert.

Die Revolution wird in Mexiko derzeit über Twitter ausgerufen. Nach den Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegen den südlichen Nachbarn schlagen Internetaktivisten zurück. Unter Hashtags wie „AdiosStarbucks“ oder „AdiosProductosGringos“ (etwa: TschüssAmiProdukte) fordern sie zum Bann US-amerikanischer Unternehmen auf. Mexikaner sollen die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks, das Fast-Food-Unternehmen McDonalds oder Warenhäuser von Walmart meiden und stattdessen einheimische Produkte kaufen.

„Es ist Zeit, dass wir Mexikaner zeigen, dass wir es selber machen können“, schloss sich der Gouverneur des ostmexikanischen Bundesstaates Campeche, Alejandro Moreno, der Kampagne an. So würden keine Autos der Marke Ford mehr mit Haushaltsmitteln angeschafft.

Die Aktion schlägt in Mexiko hohe virtuelle Wellen - sie geht aber an der Realität beider Länder vorbei. Ohne amerikanische Importe würden in Mexiko binnen drei Tagen der Verkehr zusammenbrechen, der Strom ausfallen und die Lebensmittel knapp werden. Aber auch umgekehrt profitieren US-Unternehmen und Farmer von dem riesigen Absatzmarkt im Süden. Nicht umsonst reisen am Donnerstag US-Außenminister Rex Tillerson und sein Heimatschutzkollege John Kelly wenige Wochen nach ihrer Vereidigung nach Mexiko. Der Kreislauf einer mehr als 100-jährigen wirtschaftlichen Abhängigkeit lässt sich nicht einfach durchbrechen.

Ökonomen fordern deshalb verstärkt eine Diversifizierung der mexikanischen Wirtschaft und der Absatzmärkte. Die nationalistische Großspurigkeit aus dem Norden trifft die Mexikaner tief in ihrem Stolz: erst die Ankündigung der Grenzmauer und dann die Drohung mit einer Einfuhrsteuer von 35 Prozent. Staatspräsident Enrique Peña Nieto rief deshalb zur Besonnenheit auf. „Keine Konfrontation, aber auch keine Unterwerfung“, mahnte er.

Auch wenn Mexikos größter Einnahmeposten im Haushalt die Erdölförderung ist, muss das Land Benzin importieren, weil es nicht ausreichend Raffinerien gibt. 52 Prozent des verbrauchten Kraftstoffs kommen aus den USA. Auch Mais, Eier, Weizen, Medikamente, Plastik und Erdgas gehören zu den täglichen Importgütern. 2013 vernichtete die Geflügelgrippe fast den ganzen Bestand in Mexiko. Somit stieg auch der Import von Hühnern und Hühnerfleisch, der inzwischen fast ausschließlich aus den USA kommt. Ein weiterer sensibler Bereich ist die Einfuhr von Milchpulver, das über Sozialprogramme an die ärmere Bevölkerung verteilt wird.

Umgekehrt gehen mehr als 82 Prozent der mexikanischen Exporte wie Autos oder Autoteile, Elektronik und Maschinen in die USA und nach Kanada, mit denen das Land im Freihandelsabkommen Nafta verbunden ist. Trump will möglichst bald Neuverhandlungen über bessere Konditionen beginnen. Die Zukunft von Nafta steht auf der Kippe. „Jeder Anleger weiß, dass eine Verteilung des Risikos notwendig ist. Auch Mexiko muss das machen“, sagt der mexikanische Ökonom Antonio Gazol Sánchez.

US-Unternehmen haben 30 Prozent aller formellen Arbeitsplätze im südlichen Nachbarland geschaffen. Zehntausende würden ihre Jobs verlieren, wenn Trump seine Androhung einer Einfuhrsteuer umsetzt. Dabei geht es nicht nur um die Maquiladora-Industrie, also die klassischen Montagebetriebe in der Grenzregion, sondern zunehmend auch um höher qualifizierte Jobs. Allerdings ist das Lohngefälle immer noch der entscheidende Grund für die Auslagerung von Produktionszweigen.

Laut den Gewerkschaften ist der Lohn in den USA acht bis zehn Mal höher als in Mexiko. „Die mexikanischen Exporte basieren auf einer perversen Kombination von niedrigen Löhnen und einem sehr hohen Importanteil“, sagt Gazol Sánchez. Von jedem Dollar, der exportiert werde, müssten rund 80 Cent eingeführt werden.

Viele Experten setzen deshalb auch auf eine bessere Ausnutzung von Wirtschaftsabkommen. Insgesamt hat Mexiko zwölf Freihandelsverträge mit 46 Ländern und 32 bilaterale Abkommen geschlossen. Doch viele dieser Verträge existieren fast nur auf dem Papier, werden nicht ausgeschöpft. Zumindest die EU hat jetzt angekündigt, schnell über Reformen zum beiderseitigen Nutzen verhandeln zu wollen. Europa ist immerhin der zweitwichtigste Absatzmarkt für mexikanische Produkte. (epd)