Treffen in Berlin

27.01.2017 Berlin. Ihre Treffen sind jetzt gezählt. Hollande tritt bei der bevorstehenden Wahl in Frankreich nicht mehr an. Die Probleme in der EU bleiben. Mit wem hält Merkel dann den deutsch-französischen Motor am Laufen?

Deutschland und Frankreich werben für einen engeren Zusammenhalt der Europäer als Antwort auf Populismus und Ungewissheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Die Europäische Union stehe vor großen internen und externen Herausforderungen, "die wir nur gemeinsam meistern können", sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Hollande in Berlin. Dabei gehe es etwa um die Verteidigung freiheitlicher Gesellschaften und des freien Handels.

Hollande warnte, Europa sei vor allem durch Gefahren von innen bedroht. Er verwies auf einen "Anstieg von Extremisten, die die äußeren Bedingungen nutzen, um innerhalb unserer Länder für Unordnung zu sorgen." Von der neuen US-Regierung gingen Herausforderungen etwa für Handelsregeln und Konfliktlösungen aus. Darüber sei natürlich mit Trump zu sprechen.

Wichtig sei, dass die Europäer ihre Haltungen annäherten. "Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam handeln", sagte Hollande. Frankreich hätte die Mittel, sich selbst zu verteidigen. Aber sein Land sei europäisch und sehe sein Schicksal mit anderen verbunden.

Merkel sagte mit Blick auf anstehende EU-Gipfel und einen EU-Austritt Großbritanniens: "Wir brauchen eine Europäische Union, die in den herausragenden Fragen, denen wir gegenüberstehen, entschlossen, schnell handelt." Damit seien auch Verantwortung und Pflichten eines jeden Mitgliedsstaats verbunden. Hollande sagte: "Es ist heute wichtiger denn je, dass Europa ein politisches Europa sein muss." (dpa)