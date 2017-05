Wille zur Kooperation: Angela Merkel am Dienstag bei Wladimir Putin in der Schwarzmeerstadt Sotschi.

Sotschi. Es waren mühsame Gespräche: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Wladimir Putin bewegten sich bei ihrem Treffen zwischen Konflikten und Dialogbereitschaft. Anlass des Treffens war die Vorbereitung des G20-Gipfels im Juli.

Von Stefan Scholl, 02.05.2017

Unten am Schwarzen Meer liegen auf den Kieselstränden schon die ersten Urlauber in der Schwarzmeer-Sonne. Von Wladimir Putins Sommersitz sieht man hier nur eine fünf Meter hohe Betonwand. Eine Überwachungskamera lugt darüber, mächtige Panzersperrenkegel aus Stahlbeton bewehren die Anlage zum Meer hin. Davor dümpelt ein weißblaues Polizeiboot. Drinnen aber herrschen Sommerfrische und Vogelkonzert. Platanen, Palmen und junge Tannen grünen. Und nur zwei glatzköpfige Athleten im schwarzen Anzug erinnern daran, dass hier russische Sicherheitsstufe 1 herrscht.

Am Dienstag empfing der russische Präsident die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Sommerresidenz in Sotschi. Zwei Stunden Gespräche, dann Pressekonferenz, dann noch einmal ein Arbeitsessen. Schon der Stundenplan in Sotschi signalisierte, dass man einiges zu bereden hatte.

Sie sei dankbar, dass sie hier sein könne, sagte die Kanzlerin zur Begrüßung. Offizieller Anlass ihres Besuchs war die Vorbereitung des G20-Gipfels in Deutschland Anfang Juli. Wie Berliner Diplomaten am Rande der Visite in Sotschi sagten, auch ein Signal an Putin, dass man mit ihm weiter als konstruktivem Partner im internationalen Geschäft rechne.

Umgekehrt ließ die russische Agentur Tass vorher verlauten, man werde über die bilateralen Beziehungen reden, über Handel, Energie, wirtschaftliche und kulturell-humanitäre Zusammenarbeit. Das klingt, als würde auch Russland gern wieder zum Alltagsgeschäft zurückkehren. Neben Außenminister Sergei Lawrow nahm auch Maksim Oreschkin, Russlands Wirtschaftsminister, an dem Treffen teil.

Aber als Merkel und Putin vor die Presse traten, machten sie nicht gerade Urlaubsgesichter. Wiederholt erklärte die Kanzlerin: „Wir sind unterschiedlicher Meinung.“ Das galt weniger für die Kooperation beim G-20-Gipfel in Hamburg. „Die russische Seite ist bereit, Deutschland während seines Vorsitzes alle nötige Unterstützung zukommen zulassen, damit der Gipfel in Hamburg Erfolge liefert.“ Die Bundeskanzlerin wiederum betonte, man sei mit Russland auch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus einer Meinung.

Die Unstimmigkeiten betrafen vor allem die Ukraine. Zwar bekannten sich Merkel wie Putin ausdrücklich zum Minsker Abkommen. „Es fehlt nicht an einem Abkommen, sondern an seiner Umsetzung“, sagte Merkel. Noch immer funktioniere der Waffenstillstand nicht. „Es sterben weiter Soldaten, auch ukrainische“. Eine klare Anspielung, dass auch die Rebellen und ihre russischen Unterstützer für das Stocken des Friedensprozesses verantwortlich sind. Putin argumentierte gewohnt hart, verwies darauf, dass nicht Russland die Rebellengebiete durch die Anerkennung ihrer Pässe und die faktische Einführung des Rubels vom Mutterland abtrenne, sondern dass die Ukraine die Rebellen selbst durch eine Blockade zu dieser Politik zwinge. Und er unterstrich noch einmal, dass in Kiew eine Junta die Macht ergriffen habe. „Die Regierung in Kiew ist rechtmäßig“, beharrte dagegen die Kanzlerin.

Und spätestens als Merkel gefragt wurde, ob sie nach den Meldungen über russische Cyberangriffe auf die USA auch Moskauer Einflussnahme auf den Bundestagswahlkampf befürchte, wurde klar, dass Merkel im Wahlkampf steht. Es sei ja bekannt, dass die russische Militärdoktrin auch hybride Kriegsführung vorsehe. Aber sie sei kein ängstlicher Mensch und gehe davon aus, dass die deutschen Bürger diese Entscheidung unter sich ausmachen werden. Putin aber beschwerte sich unwirsch über diese Frage: Sie basiere auf unbewiesenen Gerüchten aus den USA. „Russland hat sich noch nie in innenpolitische Angelegenheiten anderer Länder eingemischt.“ Stattdessen gebe es immer wieder Versuche, sich von außen in Russland einzumischen.

Wie lebendig die russisch-deutschen Beziehungen eigentlich noch seien, fragte am Ende ein russischer Fernsehjournalist. Wladimir Putin verwies auf positive Wirtschaftszahlen, auf Zehn- wenn nicht Hunderttausende Arbeitgeber, die auch in Deutschland von russischen Aufträgen abhängig seien. „Es geht langsam, man tritt immer wieder auf der Stelle“, sagte Merkel. „Aber wir müssen uns immer wieder bemühen, miteinander zu sprechen.“