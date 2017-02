Besuch in der Türkei

Fand klare Worte: Kanzlerin Angela Merkel sprach die schwierigen Punkte im Miteinander mit Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag direkt an.

02.02.2017 Ankara. Die Bundeskanzlerin äußert sich bei Präsident Erdogan überraschend deutlich zu dessen scharfem Kurs gegen seine Kritiker. Sie forderte ihn auf, der Opposition eine Chance zu geben und Gewaltenteilung zu wahren.

Die Kulisse war prächtig, transportierte aber eine unmissverständliche Botschaft. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Reecep Tayyip Edogan am Donnerstag nach einem mehr als zweistündigen Gespräch in Erdogans Palast in Ankara die Presse empfingen, saßen sie auf mit weißer Seide bespannten Sesseln vor dem sternengeschmückten Siegel des türkischen Präsidialamts. Hinter beiden Politikern stand jeweils eine Fahne – und zwar je eine türkische: Die deutsche Flagge fehlte. Nur auf einem Tischchen war eine kleine Bundesfahne zu sehen.

Leicht waren Merkels Besuche bei Erdogan noch nie. Diesmal aber knirschte es noch mehr als sonst, auch weil Merkel wie Erdogan vor wichtigen Wahlen in ihren Ländern stehen und vor dem jeweiligen Publikum zu Hause jeden Eindruck der Schwäche vermeiden wollten.

Erdogans Hexenjagd gegen Regierungskritiker, die Drangsalierung der türkischen Medien und die lauten Forderungen nach Auslieferung von angeblichen Putschisten aus Deutschland brachten Merkel in Berlin die Frage ein, warum sie überhaupt nach Ankara reisen wolle. Oppositionschef Kemal Kilicdaroglu warf Merkel vor, sich vor der Volksabstimmung über das Präsidialsystem in zwei Monaten als Wahlhelferin für Erdogan zu betätigen. Um dem Druck etwas entgegenzusetzen, traf sich Merkel am Abend in Ankara mit Kilicdaroglu und anderen Oppositionsvertretern. Darunter war der Kurdenpolitiker Idris Baluken, der erst vor wenigen Tagen nach dreimonatiger Haft aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Beim Treffen von Merkel und Erdogan vor den türkischen Fahnen forderte die Kanzlerin den Präsidenten auf, der Opposition eine Chance zu geben und die Gewaltenteilung zu wahren. „Opposition gehört zu einer Demokratie dazu“, sagte sie. Zudem müsse die Meinungsfreiheit geschützt werden, sagte sie mit Blick auf die mehr als hundert inhaftierten türkischen Journalisten. Sie erwähnte auch die Schwierigkeiten deutscher Journalisten, in der Türkei eine offizielle Akkreditierung durch die Regierung zu erhalten.

Der türkische Präsident war unbeeindruckt. Das Präsidialsystem werde die Gewaltenteilung schützen, sagte er – obwohl die Pläne das von Edrdogan favorisierte Ein-Mann-System vorsehen, in dem der Präsident trotz Volksvertretung und Justiz weitgehend schalten und walten kann, wie er will.

Bei der türkischen Forderung nach Auslieferung von Anhängern des Predigers Fethullah Gülen, der von Erdogan für den Putschversuch des vergangenen Jahres verantwortlich gemacht wird, gab es ebenfalls keine Annäherung. Merkel verwies auf die deutschen Gerichte, die nun einmal handfeste Beweise brauchten.

Erdogans Beschwerden über das Nein zu Auslieferungen setzte sie den Hinweis auf die mutmaßlichen Spitzeltätigkeiten staatlich-türkischer Imame in Deutschland entgegen.

Hinter verschlossenen Türen ging es laut türkischen Medienberichten so ruppig zu, wie es die angespannte Atmosphäre bei der Pressekonferenz vermuten ließ. Erdogan wies demnach den Spitzenvorwurf gegen die türkischen Imame zurück und kritisierte, Deutschland verschließe vor den Umtrieben Türkei-feindlicher Terrororganisationen die Augen, was der Partnerschaft zwischen beiden Ländern nicht angemessen sei. Dass Erdogans klare Worte an die Medien durchsickerten, dürfte ebenfalls mit dem Wahlkampf vor dem Verfassungsreferendum zu tun gehabt haben.

Dasselbe galt für eine öffentliche Zurechtweisung Merkels durch Erdogan vor der Presse. Er verwahrte sich gegen die von der Kanzlerin benutzte Bezeichnung des „islamistischen Terrorismus“, weil Islam „Frieden“ bedeute und nichts mit Terror zu tun habe. Als Muslim könne er diese Wortwahl nicht akzeptieren.

Der Grünen-Parteivorsitzende Cem Özdemir hatte Merkel vor ihrer Abreise dazu aufgefordert, sich bei ihrem Besuch deutlich von dem politischen Kurs der türkischen Regierung und des Präsidenten zu distanzieren. Er erwarte von der Kanzlerin, dass „sie klare Worte findet angesichts dessen, dass die Türkei gerade in ein offenes Gefängnis verwandelt wird.“

Auch der designierte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte Merkel aufgefordert, bei ihrem Besuch in der Türkei kritische Themen anzusprechen. „Deutschland muss dem Nato-Partner klar sagen: Wir beharren auf Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, auf faire Verfahren, Pressefreiheit und die Wahrung der Grundrechte“, sagte Schulz. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hatte kritisiert, dass Merkel mit ihrem Besuch einen „islamistischen Autokraten“ hofiere.

Schulz sagte, die Türkei nehme zwar die meisten Flüchtlinge auf. Das sei aber keine Rechtfertigung für die bedenklichen Entwicklungen. Zugleich sprach er sich aber gegen ein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen aus. „Wir brauchen Gespräche mit der Türkei. Herr Erdogan ist Staatspräsident, aber er ist nicht die Türkei“, so Schulz. „Es gibt viele Menschen, die bei der Verteidigung der liberalen Verfassung auf uns in Deutschland und in der EU hoffen. Die dürfen wir nicht im Stich lassen.“ (Susanne Güsten)