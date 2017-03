Die britische Premierministerin Theresa May will noch im März den Austrittsprozess aus der EU starten.

20.03.2017 London. Die britische Premierministerin Theresa May will am 29. März die offizielle Erklärung für den Austritt Großbritanniens aus der EU abgeben. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Montag in London der Deutschen Presse-Agentur.