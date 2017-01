Zwölf-Punkte-Plan für Trennung

Die britische Premierministerin Theresa May verkündet im Lancaster House in London den "harten" Brexit.

17.01.2017 London. Seit Monaten wächst der Druck auf die britische Regierungschefin, ihre Pläne für die Brexit-Verhandlungen vorzustellen. Jetzt ist es so weit. Sie plant den harten Ausstieg und verzichtet auf die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt.

Die britische Premierministerin Theresa May steuert einen harten Brexit an und will Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen. "Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an", sagte May bei einer Grundsatzrede zum Brexit in London.

May kündigte an, das Parlament in London über einen abschließenden Brexit-Deal abstimmen zu lassen. Das finale Abkommen "wird beiden Häusern des Parlaments zur Abstimmung vorgelegt, bevor es in Kraft tritt", sagte May.

Mit einem solchen Abkommen ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Sie beginnt mit der förmlichen Austrittserklärung. May hatte angekündigt, Brüssel spätestens Ende März über den Austrittswunsch des Landes zu informieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, der Brexit dürfe nicht die EU gefährden. Einen vollen Zugang Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt könne es nur geben, wenn die vier Grundfreiheiten gewährleistet seien - also freier Verkehr von Arbeitskräften, Waren, Dienstleistungen und Finanzprodukten.

"Ich bitte Sie als Vertreter der Wirtschaft, dass wir da gemeinsam handeln", sagte Merkel bei einem Empfang der Industrie- und Handelskammer Köln am Montagabend. "Denn wenn sich einmal herausstellt, dass man den vollen Zugang zum Binnenmarkt auch bekommen kann, wenn man sich bestimmte Dinge aussucht, dann wird sehr schnell der Binnenmarkt als solches - der unser großer Vorteil ist - in Gefahr geraten."

Zur Europäischen Union gehören derzeit neben Großbritannien noch 27 weitere Länder. Diese Staaten sind sich einig, dass Großbritannien nicht im europäischen Binnenmarkt bleiben darf, falls das Land den Zuzug von EU-Arbeitnehmern einschränken sollte.

Das Thema Einwanderung spielte bei der Abstimmung über den Brexit im Juni vergangenen Jahres eine dominierende Rolle. Viele Briten machten EU-Ausländer im Land unter anderem für Druck auf dem Arbeitsmarkt, Probleme im Gesundheitswesen und Wohnungsnot verantwortlich. Für einen Austritt aus der EU hatte sich bei dem historischen Referendum eine knappe Mehrheit ausgesprochen. "Brexit" ist ein Kunstwort aus den Begriffen "Britain" (Großbritannien) und "Exit" (Ausgang) -

Der designierte US-Präsident Donald Trump kündigte in einem Interview mit der "Bild" und der Londoner "Times" einen möglichen amerikanisch-britischen Handelspakt an. Ein solches Freihandelsabkommen müsse aber die Interessen beider Seiten berücksichtigen, betonte der britische Außenminister Boris Johnson.

Spätestens Ende März will May die Austrittserklärung ihres Landes nach Brüssel schicken. Erst dann können die Verhandlungen beginnen. Ob sich dieser Zeitplan einhalten lässt, hängt auch von einem Urteil des höchsten britischen Gerichts ab, mit dem noch im Januar gerechnet wird. Die Richter sollen entscheiden, ob May die Zustimmung des Parlaments einholen muss, bevor sie die EU förmlich über den geplanten Austritt Großbritanniens in Kenntnis setzt. (dpa)