Rede zum Brexit

Theresa May: "Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen".

17.01.2017 London. Die Rede der britischen Premierministerin Theresa May fing gemäßigt an - dann der Paukenschlag. Großbritannien verlässt nicht nur die EU, sondern auch den europäischen Binnenmarkt.

Die britische Premierministerin Theresa May will Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen. „Wir streben keine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt an“, sagte May bei einer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag in London. Sie wolle stattdessen einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der Europäischen Union schließen. Auch der Zollunion in ihrer bisherigen Form will Großbritannien nicht mehr angehören.

Ihr Land wolle keine Teil-Mitgliedschaft in der EU oder „irgendwas, das uns halb drinnen, halb draußen lässt“. „Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen.“

May will das Parlament in London über einen abschließenden Brexit-Deal abstimmen lassen. Das finale Abkommen „wird beiden Häusern des Parlaments zur Abstimmung vorgelegt, bevor es in Kraft tritt“, sagte May. Mit einem solchen Abkommen ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase.

Wie es beim Brexit weitergeht Der Antrag Um formal den Prozess für einen Austritt aus der Europäischen Union einzuleiten, muss Premierministerin Theresa May gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags einen Antrag in Brüssel stellen. Danach haben die beiden Seiten zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen für die Trennung auszuhandeln. May will den Antrag Ende März stellen. Der Brexit könnte somit bis Frühling 2019 vollzogen sein. Der Zeitrahmen kann aber theoretisch verlängert werden, wenn Großbritannien und die übrigen 27 Mitgliedsstaaten der EU dem zustimmen. Außerdem gibt es Unwägbarkeiten, weil es der erste EU-Austritt nach Artikel 50 ist.

Die Gerichtsentscheidung Auch der Antrag in Brüssel könnte sich verzögern. Noch im Januar will der britische Supreme Court seine Entscheidung dazu bekannt geben, ob May für einen solchen Antrag die Zustimmung des Parlaments braucht. Bei einem „Ja“ müsste die Regierung binnen weniger Wochen eine Gesetzvorlage durchs Parlament boxen, um die selbst gestellte Frist einzuhalten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige Abgeordnete versuchen, die Billigung des Entwurfs zu verzögern oder Änderungen daran zu erzwingen.

Das Parlamentsvotum Das fertige verhandelte Brexit-Abkommen soll dann auf jeden Fall beiden Kammern des britischen Parlaments zur Billigung vorgelegt werden, bevor es in Kraft treten kann. Das bestätigte May am Dienstag erstmals. Was geschähe, wenn das Parlament die Vereinbarung ablehnt, sagte sie nicht.

Die Übergangszeit Steht das Abkommen, sollen die Vereinbarungen daraus nach dem Willen Mays schrittweise umgesetzt werden. Das solle verhindern, dass Unternehmen 2019 über eine Felsklippe stürzten und wirtschaftliches Chaos ausbreche, sagte May. Diese Übergangszeit dürfe aber nicht unbegrenzt sein, weil Großbritannien ansonsten in einem „permanenten politischen Fegefeuer“ feststecken würde, sagte May. Wie lange diese Phase dauern soll, kommt ihren Worten zufolge auf den betreffenden Bereich an. Von Einwanderung bis zu Finanzmarktregelungen seien unterschiedliche Zeiträume möglich, sagte May.

May's Zwölf-Punkte-Plan

Die Premierministerin stand seit Monaten unter Druck, eine Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen vorzulegen. Sie präsentierte nun einen Zwölf-Punkte-Plan, der unter anderem eine harte Linie in Sachen Einwanderung von EU-Bürgern vorsieht. Sie sollen in Zukunft nicht wie bisher ohne weiteres in Großbritannien leben und arbeiten dürfen. „Die Zahl der Einwanderer ist zu hoch“, sagte May.

Kaufen, reisen, arbeiten: die Grundfreiheiten der EU Mit ihren vier Grundfreiheiten will die EU auf dem Binnenmarkt den gesamteuropäischen Wettbewerb fördern. Der ungehinderte, grenzüberschreitende Austausch gilt für:

WAREN : An den innereuropäischen Grenzen werden Waren für den privaten Bedarf nicht kontrolliert. Vorschriften und Normen für Produkte sollen zwischen den EU-Staaten vereinheitlicht werden.

DIENSTLEISTUNGEN : Firmen können ihre Dienstleistungen europaweit anbieten. Damit sollen Verbraucher das günstigste Angebot finden.

PERSONEN : EU-Bürger dürfen überall in der EU reisen, leben, lernen und arbeiten. Abschlüsse und Zeugnisse werden anerkannt. Personen aus dem EU-Ausland dürfen nicht schlechter behandelt werden als Inländer.

KAPITAL : Geld fließt ungehindert über die Grenzen. Bürger und Unternehmen haben Zugang zu Finanzdienstleistungen in anderen EU-Staaten. Das Angebot soll vielfältiger und günstiger werden.

Die Mitgliedsstaaten der EU dürfen diese vier Freiheiten nicht einschränken - es sei denn, öffentliche Ordnung, Sicherheit und Gesundheit oder nationale Kulturgüter sind gefährdet.

Auch dem Europäischen Gerichtshof will sich London nicht länger unterwerfen. Beides gilt als Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Binnenmarkt. Führende EU-Politiker haben mehrfach deutlich gemacht, dass sie Großbritannien nicht entgegenkommen werden

May bemühte sich gleichzeitig, für enge Beziehungen mit der EU zu werben. Es sei im Interesse Großbritanniens, dass die EU erfolgreich sei. Das Votum der Briten, die Europäische Union zu verlassen, sei keine Ablehnung der gemeinsamen Werte gewesen.

London werde weiterhin ein verlässlicher Partner, Verbündeter und enger Freund sein. „Wir wollen eure Waren kaufen und euch unsere verkaufen und mit euch so frei wie möglich handeln“, sagte May. (dpa)