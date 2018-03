Die britischen Ermittler arbeiten mit Hochdruck an dem Fall des vergifteten russischen Ex-Spions.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May macht Moskau für den Tod des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich.

12.03.2018 Salisbury/London. Nach Angaben der britischen Premierministerin Theresa May ist Russland "höchstwahrscheinlich" für das Attentat mit einem Nervengift auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal verantwortlich. Die Regierungschefin sagte dies am Montag im Parlament in London.