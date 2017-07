Heute vor 75 Jahren

16.07.2017 Paris. Israels Ministerpräsident und der französische Staatschef erinnern gemeinsam an die größte Massenverhaftung von Juden in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges.

Bei der Veranstaltung zum 75. Jahrestag der "Razzia vom Vél d'Hiv" wollen Benjamin Netanjahu und Emmanuel Macron an der Pariser Gedenkstätte Blumen ablegen.

An dem Ort in der Nähe des Eiffelturms stand früher eine Radsporthalle, in der französische Polizisten am 16. und 17. Juli 1942 im Auftrag der deutschen Besatzer mehrere Tausend ausländische Juden zusammengepfercht hatten. Die Beteiligung der Franzosen blieb jahrzehntelang ein Tabu. Erst 1995 entschuldigte sich der damalige Staatspräsident Jacques Chirac öffentlich.

Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung kommen Macron und Netanjahu zu Gesprächen im Élyséepalast zusammen. Dabei soll es um den Nahostkonflikt und den Syrien-Krieg gehen. (dpa)