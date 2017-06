Paris. Laut Umfragen ist für die neu gegründete Partei Emmanuel Macrons, „La République en Marche“, bei der Parlamentswahl in Frankreich die absolute Mehrheit möglich.

„La République en Marche“, kurz REM, heißt die Partei, die der französische Präsident Emmanuel Macron vor gut einem Jahr gegründet hat – und auf dem Vormarsch ist sie tatsächlich. Bei den Parlamentswahlen an diesem und dem darauffolgenden Sonntag könnte sie allen Umfragen zufolge überwältigend siegen, den Prognosen zufolge sogar eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erringen: Zwischen 350 und 380 der 577 Sitze halten Wahlforscher für wahrscheinlich.

Eine derartige Machtbasis würde Macron eine große Freiheit geben, sein Reformprogramm umzusetzen und die von ihm versprochene Erneuerung des politischen Personals voranzutreiben. Denn ein großer Teil der REM-Kandidaten sind Politik-Novizen und arbeiteten bisher in anderen Bereichen – das ist beispiellos in Frankreich, wo Politikerkarrieren meist früh beginnen und Jahrzehnte andauern.

Doch bisherige Gewissheiten gelten nicht mehr viel, seit der 39-jährige Senkrechtstarter, der sich selbst nie zuvor einer Wahl gestellt hatte, vor einem Monat Präsident wurde. Auch scheint jene alte Regel ausgeschaltet, dass erfahrene und gut vernetzte Kandidaten ihre Schäfchen schon ins Trockene bringen. Oder dass sie zumindest vor dem Votum noch einen Optimismus zur Schau tragen.

Vor allem die Sozialisten erwarten nichts weniger als die Apokalypse – und räumen das recht ungeschminkt ein. „Es kann für uns ein Debakel mit einer historischen Niederlage der Linken geben“, prognostiziert der Sozialistenchef Jean-Christophe Cambadélis. Er selbst, der seit rund 20 Jahren seinen Wahlbezirk im Nordosten von Paris, eine Bastion der Linken, verteidigt hat, droht diesen zu verlieren – und zwar an den 33-jährigen Mounir Mahjoubi, der für die Präsidentenpartei antritt und als jüngstes Kabinettsmitglied Staatssekretär für digitale Wirtschaft ist. Sollte Mahjoubi scheitern, muss er allerdings die Regierung verlassen. Chancen bleiben der radikalen Linken Sarah Legrain. Ihr Wahlkreis stehe stellvertretend für die politische Situation des Landes, sagt die 31-Jährige, nämlich für „die Konfrontation zwischen der alten und der neuen Welt“.

Doch auch ihre Partei „Das widerspenstige Frankreich“ dürfte dem Meinungsforschungsinstitut Fondapol zufolge nur 15 bis 25 Sitze gewinnen, die Sozialisten 20 bis 35 (bisher waren es 292) und die Republikaner wären demnach mit 133 bis 153 (bisher 199) immerhin noch die größte Oppositionskraft – wenn auch geschwächt, zumal mit Premier Édouard Philippe oder Wirtschaftsminister Bruno Le Maire einige der ihren an der Regierung beteiligt sind. Die Front National, die bislang nur zwei Abgeordnete stellte, kann wohl mit neun bis 16 Sitzen rechnen.

Zunächst kommt es für die Parteien darauf an, in der ersten Runde mindestens 12,5 Prozent der Stimmen zu erhalten, um sich für den zweiten Wahlgang am 18. Juni zu qualifizieren; da es dann auch der Unterstützung ausgeschiedener Parteien bedarf, ist die Front National benachteiligt; ihr fehlt es an Alliierten. Parteichefin Marine Le Pen hat allerdings gute Chancen, in ihrer nordfranzösischen Hochburg Hénin-Beaumont ein Mandat zu gewinnen.

Hohe Verluste zugunsten von Macrons Partei würden nicht nur weniger Macht und Gestaltungsmöglichkeiten nach sich ziehen, sondern auch massive finanzielle Einbußen, da die Höhe der staatlichen Zuschüsse für Parteien vom Ergebnis der Parlamentswahlen und der Anzahl ihrer Abgeordneten abhängt.