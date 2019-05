Außenminister Heiko Maas vor dem Abflug nach Kolumbien in Brasilia.

01.05.2019 Bogota. Außenminister Heiko Maas macht im Rahmen seiner viertägigen Lateinamerika-Reise heute Station in Bogota. Der SPD-Politiker will in Kolumbien ehemalige Rebellen der Farc-Guerilla besuchen, mit der 2016 ein Friedensabkommen abgeschlossen worden war.

Deutschland unterstützt den Friedensprozess - Sorgen bereitet Beobachtern aber nach wie vor die marxistisch-leninistische Nationale Befreiungsarmee (ELN), die mit ihren rund 1500 Kämpfern vor allem im Osten Kolumbiens Anschläge verübt und Geiseln nimmt. Außerdem wird es beim Maas-Besuch in Bogota um den Machtkampf im Nachbarland Venezuela gehen. Maas will Vertreter der venezolanischen Opposition treffen. (dpa)