US-Klimapolitik

31.05.2017 Washington. Angeblich plant US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Wie der Ausstieg genau stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

In den USA steht eine Entscheidung über einen möglichen Austritt des Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen nach Medienberichten unmittelbar bevor. Berichte, wonach die Regierung von US-Präsident Donald Trump bereits entschieden habe, das von fast 200 Ländern unterzeichnete Abkommen zu verlassen, wurden aber zunächst nicht bestätigt.

Zuerst hatte der Nachrichtenblog Axios berichtet,Trump habe eine Grundsatzentscheidung gefällt. Axios berichtete weiter, die Modalitäten eines Austritts seien noch nicht entschieden.

Trump könnte den langwierigen Prozess eines Rückzugs aus dem Pariser Abkommen anschieben, aber auch aus der Klima-Rahmenkonvention der Vereinten Nationen austreten, die seit 1994 in Kraft ist. Dies wäre ein noch radikalerer Schritt.

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über einen möglichen Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen erst in einigen Tagen bekanntgeben. „Ich werde meine Entscheidung in den nächsten Tagen bekanntgeben“, schrieb Trump am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatten unbestätigte Medienberichte die Runde gemacht, die Entscheidung zum Austritt sei bereits gefallen. (dpa)