04.01.2017 London. Botschafter Sir Ivan Rogers ist frustriert über das Brexit-Chaos. Der Rücktritt des erfahrensten EU-Kenners des Landes ist ein Paukenschlag und offenbart die Krise, in der London steckt.

Überbringer unangenehmer Botschaften haben seit jeher einen schweren Stand. Das bekam in den vergangenen Monaten auch Großbritanniens EU-Botschafter Sir Ivan Rogers zu spüren, der nach dem Brexit-Votum für viele EU-Gegner nicht genügend Optimismus verbreitet hatte. Überraschend gab Rogers nun seinen Posten in Brüssel auf. Der Rücktritt des erfahrensten EU-Kenners des Landes ist ein Paukenschlag und offenbart die Krise, in der London steckt.

Schon lange rumort es zwischen einigen der zur Neutralität verpflichteten Beamten und den konservativen Tories, die sich nicht auf eine Strategie für die Scheidung von Brüssel einigen können. Rogers kritisierte die Regierung nun scharf, was ungewöhnlich ist für einen Top-Diplomaten. Und so können seine Entscheidung und deren Folgen kaum überschätzt werden. Diese dürften vor allem für Premierministerin Theresa May bitter werden.

Denn Rogers hinterlässt eine riesige Lücke im Team Großbritannien, die laut Insidern so schnell nicht zu schließen ist. So kennt er etwa die europäischen Partner in Brüssel, die bald auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzen werden, wie kein zweiter. Sein Entschluss stellt zudem May bloß: „Es zeigt, was wir alle schon wussten: Die Regierung hat keinen Plan“, sagte Jonathan Powell, Tony Blairs ehemaliger Stabschef.

Große Frustration

Auch der Zeitpunkt – nur wenige Wochen vor dem geplanten Beginn des Austrittsprozederes – sorgt für Verwunderung. Am späten Dienstagabend fand dann eine Abschieds-E-Mail von Rogers an seine Mitarbeiter wohl nicht zufällig ihren Weg an die Öffentlichkeit. Und in der kritisiert er unverblümt das Fehlen einer Strategie seiner Regierung für den anstehenden Austrittsprozess. In London sei „ernsthafte Erfahrung bei multilateralen Verhandlungen Mangelware“.

Aus Rogers' Worten ist viel Frustration herauszulesen, insbesondere über jene Politiker, die seine Warnungen über mögliche Fallstricke bei der Scheidung von der Gemeinschaft als Schwarzmalerei abtaten. Minister, die über die Positionen Großbritanniens entscheiden, bräuchten ein „detailliertes, ungeschminktes – selbst wenn das unangenehm ist – und nuanciertes Verständnis der Sichtweisen, Interessen und Antriebe der anderen 27 (EU-Staaten).“

In dem Brief schreibt Rogers, er hoffe, die Mitarbeiter der Vertretung in Brüssel würden weiterhin „schlecht begründete Standpunkte und konfuses Denken“ infrage stellen. Das ist eine schallende Ohrfeige für all jene begeisterten Brexiteers, die seit Monaten das Votum feiern und meinen, die Union würde ihnen ein Freihandelsabkommen à la carte servieren.

Doch wie gewohnt verschlossen die EU-Gegner auf der Insel Augen und Ohren. Rogers sei ein Pessimist, nicht neutral und zu nah dran an den EU-Bürokraten, schimpften europaskeptische Politiker. „Ein Glück, dass wir den los sind“, polterte die rechtskonservative „Daily Mail“. Wer vor Risiken warnt oder Kritik anbringt, wird seit Monaten sowohl von der mächtigen tonangebenden rechtskonservativen Presse als schlechter Verlierer oder Pessimist gescholten als auch von europaskeptischen Politikern abgekanzelt. (Katrin Pribyl)