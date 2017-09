Sprengsatz in U-Bahn

Polizisten am Paddington-Bahnhof in London. Nach dem Anschlag gilt die höchste Terrorwarnstufe.

Assistant Commissioner Mark Rowley bei einer Pressekonferenz vor dem Gebäude von New Scotland Yard in London.

U-Bahnstation Parsons Green in London: Die Haltestelle wurde wieder für den Betrieb freigegeben.

Eingang der U-Bahnstation Parsons Green in London: Großbritannien erhöht nach dem Bombenattentat in einer U-Bahn die Terrorwarnung für das Land auf die höchste Stufe.

Ein Regionalzug passiert die U-Bahnstation Parsons Green in London.

16.09.2017 London. Ein 18-Jähriger wird am Hafen von Dover in Gewahrsam genommen. Scotland Yard spricht von einer bedeutenden Festnahme. Die Terrorwarnung für Großbritannien bleibt auf höchster Stufe.

Einen Tag nach dem Anschlag in einer Londoner U-Bahn mit 30 Verletzten hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-jährige Mann wurde im Hafenbereich von Dover in Gewahrsam genommen, teilte Scotland Yard mit.

Die Terrorwarnung in Großbritannien bleibe aber auf der höchsten Stufe. Das bedeutet, ein unmittelbar bevorstehender Anschlag gilt als möglich.

"Wir haben eine bedeutende Festnahme im Rahmen unserer Ermittlungen heute Morgen gemacht. Obwohl wir zufrieden sind mit dem Fortschritt, gehen die Ermittlungen weiter und die Terrorgefahr bleibt kritisch", sagte ein Polizeisprecher der Mitteilung zufolge.

Die Polizeipräsenz wurde für das Wochenende in ganz Großbritannien stark erhöht. Auch das Militär solle zum Schutz von Einrichtungen und Bürgern eingesetzt werden.

Eine selbstgebaute Bombe war am Freitag in einer voll besetzten U-Bahn nahe der oberirdischen Haltestelle Parsons Green explodiert. Die IS-Terrormiliz reklamierte den Anschlag für sich. Die Haltestelle wurde am frühen Samstagmorgen wieder für den Betrieb freigegeben.

Britische Medien spekulierten, die Polizei habe möglicherweise Hinweise auf mehrere Täter. Das gehe daraus hervor, dass konsequent die Rede nur von Verdächtigen sei, statt einem oder mehreren Verdächtigen.

Der BBC zufolge soll es sich bei der Bombe um eine ähnliche Konstruktion handeln wie beim Attentat in Manchester. Bei dem Anschlag im Mai waren 22 Menschen getötet worden.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) drohte laut ihrem Sprachrohr Amak am Freitagabend mit weiteren Anschlägen. (dpa)