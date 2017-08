Reise durchs Baltikum

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Präsidentin der Republik Litauen, Dalia Grybauskaite, trafen sich am 24. August in Vilnius.

25.08.2017 Rukla/Vilnius. Als Reaktion auf die wachsenden Spannungen mit Russland nach der Annektion der Krim hatte das westliche Bündnis jeweils rund 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und nach Polen entsendet. In Litauen hat die Bundeswehr dabei die Führungsrolle übernommen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht heute zum Abschluss seiner viertägigen Reise durch die baltischen Staaten deutsche Truppen in Litauen. Auf dem Stützpunkt Rukla sind rund 450 Bundeswehr-Soldaten zum Schutz der Nato-Ostflanke im Einsatz.

Vor dem Truppenbesuch (8.30 Uhr) gedenkt Steinmeier in der Nähe der Hauptstadt Vilnius der Opfer der Judenverfolgung in Litauen. In dem Ort Paneriai waren zwischen 1941 und 1943 während der deutschen Besatzung 120 000 Menschen erschossen worden. Die jüdische Einwohnerschaft von Vilnius wurde praktisch vollständig liquidiert. 1885 entstand dort zwischen zwei Massengräbern das zentrale Mahnmal von Paneriai. Dort will Steinmeier einen Kranz niederlegen. (dpa)