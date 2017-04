In Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

07.04.2017 Stockholm. Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht.

Auf einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm ist ein Lastwagen Medienberichten zufolge zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Nach Angaben der Polizei gegenüber dem schwedischen Fernsehsender SVT könnte es sich um einen Terroranschlag handeln.

„Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind“, sagte ein Polizeisprecher dem Sender SVT. Laut dem schwedischen Radio soll es Tote geben. „Ich habe mindestens drei Tote gesehen, aber es gibt vermutlich mehr“, sagte der Reporter. Die Polizei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

LKW fährt in Menschenmenge Foto: AP

Foto: AFP In Stockholm ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast.

Ein kleiner Lastwagen soll den Berichten zufolge zunächst an der Kreuzung der beiden Einkaufsstraßen Drottninggatan und Kungsgatan in eine Menschenmenge gefahren sein. Anschließend habe er seine Fahrt fortgesetzt und sei in das Kaufhaus Åhléns gerast.

SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Polizisten „Warnung vor einer Terrortat“ riefen. Ärzte seien vor Ort angekommen, um sich um die Verletzten zu kümmern. (dpa)