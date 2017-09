Fragen und Antworten Nordkorea-Konflikt

Grenzpatrouille an der Landesgrenze zu China: Nordkoreanische Soldaten marschieren am Ufer des Yalu gegenüber der chinesischen Stadt Dandong.

Peking. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un testet weiter Raketen. Wie kann ein Krieg in Ostasien noch verhindert werden? Die wichtigsten Fragen zum Nordkorea-Konflikt im Überblick.

Allen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump zum Trotz – der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un zeigt sich unbeeindruckt und testet eifrig weiter ballistische Raketen und Nuklearbomben. Die Frage steht im Raum: Wie kann ein Krieg in Ostasien noch verhindert werden?

Auf was geht die Krise zurück?

Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel geht auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Nach einem für alle Seiten äußerst verlustreichen Bürgerkrieg zwischen dem von China unterstützten stalinistischen Norden und dem von den USA und den Vereinten Nationen unterstützten Süden einigten sich beide Seiten 1953 auf ein Waffenstillstandsabkommen, das die Grenze auf dem 38. Breitengrad festlegte. Bis heute haben beide Seiten keinen Friedensvertrag abgeschlossen. Während Südkorea sich zunehmend demokratisiert hat, wird Nordkorea inzwischen in dritter Generation mit harter Hand vom Kim-Clan beherrscht. Nordkorea ist heute das am stärksten abgeschottete Land der Welt.

Warum legt Nordkorea so großen Wert auf Atomwaffen?

Seit elf Jahren ist das Land dabei, sich nuklear aufzurüsten. Seitdem der junge Kim an der Macht ist, hat er das Atom- und Raketenprogramm noch einmal beschleunigt. Für ihn und sein Regime ist die nukleare Bewaffnung eine Lebensversicherung. Er hat die Diktatoren Saddam Hussein im Irak und Muammar al-Gaddafi in Libyen vor Augen. Nur Atomwaffen garantieren ihm, nicht jederzeit von den USA gestürzt werden zu können.

Wie gefährlich sind Kims Bomben?

Sechs Atombomben hat der Diktator bereits unterirdisch testen lassen. Wie der jüngste Test beweisen soll, verfügt er womöglich sogar über Wasserstoffbomben. Mit ihnen lassen sich noch einmal sehr viel stärkere Explosionen erzeugen als mit Atombomben. Während Nordkoreas Nukleartest vor einem Jahr noch eine Explosionskraft von 10 000 Tonnen des herkömmlichen Sprengstoffs TNT erreichte, waren es dieses Mal über 120 000 Tonnen.

Wie fortgeschritten ist Kims Waffentechnik?

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verfügt auch über ballistische Raketen. Dutzende hat er allein seit Beginn dieses Jahres zu Testzwecken abschießen lassen. Unklar ist allerdings, ob es dem Regime gelingt, seine Raketen mit nuklearen Sprengköpfen zu bestücken und diese dann auch zielgenau abzuschießen. Russische Experten gehen davon aus, dass Nordkorea dafür noch weitere fünf Jahre Zeit benötigt. Südkoreanische Experten rechnen dagegen nur noch mit einem Zeitraum von einem bis zu drei Jahren.

Welche Strategie verfolgen die USA?

Die USA hatten auch vor Donald Trumps Präsidentschaft schon mit einem Präventivschlag gegen Nordkorea gedroht. Doch mit Trump ist die Lage sehr viel gefährlicher geworden. Mit „Feuer und Zorn“ und „einem Militärschlag, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat“, drohte er. Von Außenminister Rex Tillerson hingegen sind sehr viel mildere Töne zu hören. Tatsächlich hat die Trump-Regierung momentan keine klare Nordkorea-Strategie. „Ein Grund, warum wir so unterschiedliche Stimmen hören, ist, dass wir noch immer keinen Vize-Außenminister für Ostasien in den USA haben“, sagt der Nordkorea-Experte der Freien Universität Berlin, Eric Ballbach.

Wieso nicht in einer Blitzaktion in Nordkorea einmarschieren und Diktator Kim ausradieren?

Ein Gedanke, den auch Trump sicherlich schon gehabt hat. Doch die CIA dürfte ihn eines Besseren belehrt haben. Kim und seine Schergen haben im Laufe der Jahre ein so ausgeklügeltes System entwickelt, dass eine Festnahme oder Tötung nicht möglich ist, ohne dass das Regime längst zum Gegenschlag ausgeholt hat. Tatsächlich hätte jeglicher militärische Angriff auf Nordkorea verheerende Folgen. Südkoreas Hauptstadt Seoul mit ihren über 20 Millionen Einwohnern ist inzwischen ein globalwirtschaftliches Kraftzentrum. Auch ohne den Einsatz von Nuklearwaffen könnte Nordkorea die Region binnen weniger Minuten in Schutt und Asche legen. Tokio liegt für Pjöngjang ebenfalls in Reichweite. Ein nordkoreanischer Angriff auf Japan hätte Konsequenzen, die für die Welt überhaupt nicht mehr kalkulierbar sind.

Was ist mit China?

Offiziell betrachtet sich China noch immer als Nordkoreas Bruderstaat. Doch seit der junge Kim an der Macht ist, hat sich das Verhältnis massiv verschlechtert. Inzwischen haben auch die Chinesen kaum noch Einfluss auf ihn. China will keine Atommacht Nordkorea. Denn die chinesische Führung befürchtet ein nukleares Wettrüsten in der Region. Inzwischen stimmt sie den UN-Sanktionen gegen Nordkorea denn auch zu. Ein Sturz des Regimes will die chinesische Führung allerdings auch nicht. So wenig China einen Krieg vor seiner Haustür will, so wenig will es ein wiedervereinigtes Korea unter Führung des Südens, mit US-Soldaten an seiner Grenze.

Helfen weitere Sanktionen?

Das Atomprogramm selbst werden sie nicht mehr verhindern. Denn das technische Wissen haben die nordkoreanischen Ingenieure längst verinnerlicht. Wohl aber könnte ein Lieferstopp von Öl Nordkoreas Lebensader trennen. Kims Panzer stünden still, seine Kampfjets müssten am Boden bleiben. Zugleich käme die nordkoreanische Wirtschaft zum Erliegen, es drohte der Kollaps des Regimes in Pjöngjang. Ausgerechnet in Japan, dem Land, das Pjöngjang nach Südkorea als zweites Land auf der Abschussliste stehen hat, mehren sich allerdings die Stimmen, die vor einem solchen Schritt warnen. Denn das würde das Regime nur dazu verleiten, noch aggressiver aufzutreten. Sie sprechen aus eigener Erfahrung. Im Zweiten Weltkrieg führten schärfere Sanktionen dazu, dass die Japaner sich noch stärker hinter ihr mörderisches Kriegsregime stellten.

Was bleibt?

Als wahrscheinlich einzige Option bleiben Verhandlungen – und zwar auf Augenhöhe. Nicht nur China und Russland fordern das. Auch in Südkorea und Japan mehren sich die Stimmen, die fordern, dass Washington sich durchringen sollte, hochrangige Diplomaten nach Pjöngjang zu schicken, um mit dem Regime über Lebensmittelhilfe zu reden. Das ist genau das, was Kim für sein Land will. Das könnte seine Aggressionen mildern und damit den Konflikt. Eines steht allerdings auch bei dieser Option fest: Auf eine Denuklearisierung wird sich Pjöngjang auf keinen Fall mehr einlassen. Einmal erworben, lässt sich kein Regime eine so mächtige Waffe wie die Atombombe nehmen.