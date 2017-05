Kommentar zur Bundeswehr in Incirlik

Techniker nehmen im Rahmen des Einsatzes Counter DAESH in Incirlik (Türkei) einen Recce-Tornado der Luftwaffe der Bundeswehr nach seiner Landung auf der Air Base auf seinem Stellplatz an.

Berlin. Die Bundesregierung vollzieht im Streit um den Stützpunkt Incirlik eine Kursänderung, indem sie nun Alternativstandorte austestet. Und es könnte sogar eine 180-Grad-Wende werden. Die neue Linie ist zu begrüßen, meint GA-Korrespondent Gregor Mayntz.

Von Gregor Mayntz, 17.05.2017

Aus türkischer Sicht sprach vieles dafür, einen weiteren Nadelstich setzen zu können, indem sie Bundestagsabgeordneten erneut den Zugang zu Bundeswehrsoldaten im Luftwaffenstützpunkt Incirlik versagte. Bei einem ähnlichen Manöver im Herbst vergangenen Jahres war schließlich herausgekommen, dass Deutschland an Incirlik als Stationierungsort für den deutschen Anteil am Kampf gegen den IS-Terror gleich aus drei wichtigen Gründen festhalten würde: Nirgendwo sonst sind die Deutschen so gut untergebracht, so gut geschützt und so gut in die Koordinierung der Aufklärung und Angriffe eingebunden wie in der Türkei. Und so lautete Ankaras Kalkül sicherlich, dass die Bundesregierung auch dieses Mal wieder beschwichtigen und die Rufe nach Abzug der Truppe mit dem Hinweis kontern würde, damit treffe man nicht die Türkei, sondern schwäche den Kampf gegen den Terror.

Doch dieses Mal vollzog die Bundesregierung eine Kursänderung, indem sie nun Alternativstandorte konkret austestet und sogar schon mit Vorgesprächen für die Stationierung in Jordanien oder Zypern beginnt. Und sie lässt auch keinen Zweifel daran, dass es eine 180-Grad-Wende wird, sollte die Türkei nicht schnellstmöglich einlenken und den vergleichsweise lächerlichen Anlass – eben das Besuchsverbot für deutsche Parlamentarier – aus der Welt schaffen. Die neue Linie von Kanzlerin, Außenminister und Verteidigungsministerin ist zu begrüßen. Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan braucht offenkundig eine klarere Ansprache.

Und sie braucht dringend Nachhilfe in Rechtstaatlichkeit: Wenn sie die Auslieferung von Putsch-Verdächtigten will, muss sie das auf dem Rechtsweg in Gang bringen. Wenn sie aber von der Bundesregierung verlangt, die Verfahren von Menschen zu unterdrücken, die in Deutschland Asyl beantragen, dann entlarvt sie sich selbst und ihr Verständnis von unabhängigen Gerichten.

Wird Erdogan die Eskalation fortsetzen und nun das Türkei-EU-Flüchtlingsabkommen aufkündigen? Das hat er bei diversen Anlässen als Drohung in den Raum gestellt. Ob die EU-Grenzschützer inzwischen so weit sind, auch ohne Mithilfe der Türkei eine neue riesige Flüchtlingsbewegung über die Ägäis zu verhindern? Daran darf gezweifelt werden. Jedenfalls dürfen beide Fragezeichen nicht dazu führen, es im Umgang mit der Türkei an der nötigen Konsequenz fehlen zu lassen.

Dazu gehört auch, das Zugangsrecht für Vertreter Deutschlands in der Türkei generell auszuweiten, so wie es für türkische Offizielle auch in Deutschland selbstverständlich ist. Die zweite Besuchsmöglichkeit für den deutschen Konsul im Fall von Deniz Yücsel, dem Opfer von Erdogans Willkür, ist nur ein kleines Zeichen guten Willens. Ein zu kleines. Die inhaftierte Deutsche Mesale Tolu benötigt ebenfalls konsularische Betreuung.