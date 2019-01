Angriff auf Luxushotel

Sicherheitskräfte helfen einem Mann am Schauplatz der Explosion in Kenias Hauptstadt Nairobi.

Menschen fliehen aus der Nähe des Luxushotels in Nairobi, das von Islamisten angegriffen worden ist.

Sicherheitskräfte sind nach dem Terroranschlag auf das Luxushotel in Nairobi im Einsatz.

Bewaffnete Sicherheitskräfte vor dem Hotelkomplex in Nairobi.

Eine nicht explodierte Handgranate liegt in dem von Terroristen überfallenen Hotel.

Der Ausschnitt aus einem Video zeigt eine Explosion in Kenias Hauptstadt. Geschützfeuer und Explosionen wurden in der Nähe eines gehobenen Hotelkomplexes gemeldet.

Rauch steigt von der Stelle einer Explosion auf. In Kenias Hauptstadt Nairobi ist ein Terroranschlag auf einen Hotelkomplex verübt worden.

16.01.2019 Immer wieder wird Kenia von Terroranschlägen heimgesucht. Doch die Hauptstadt Nairobi hat es selten getroffen. Nun erschüttert ein Angriff auf ein Luxushotel die Stadt.

Bei einem Anschlag auf ein Hotel in Kenias Hauptstadt Nairobi sind Präsident Uhuru Kenyatta zufolge 14 unschuldige Menschen getötet worden. Alle Terroristen seien "neutralisiert" worden, sagte er am Mittwoch.

Weiterhin ist unklar, wie es zu dem Anschlag am Dienstag auf den luxuriösen Hotelkomplex, in dem sich auch etliche Büros, Läden und Restaurants befinden, kommen konnte. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte das Attentat für sich.

Zum möglichen Ziel des Attentats gab es erste Erkenntnisse. Mawira Mungania, ein Beamter der Anti-Terror-Polizeieinheit, sagte der Deutschen Presse-Agentur, eine von US-Amerikanern organisierte Konferenz sei Ziel gewesen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich in dem von Terroristen angegriffenen Luxushotel stattfinden. Der Ort der Konferenz, an der auch US-Amerikaner teilnehmen sollten, sei in letzter Minute geändert worden, sagte Mungania. (dpa)