Angespanntes Klima

Eine Wahlhelferin markiert in einem Wahllokal den Finger eines Wählers, nachdem dieser seine Stimme abgegeben hat.

Kenia wählt einen neuen Präsidenten. Dieses Graffiti in Mombasa fordert die Wähler dazu auf, ihre Stimme friedlich abzugeben.

Kenianer warten in Bissil vor einem Wahllokal.

Eine Frau der Volksgruppe Massai wartet in einem Wahllokal, um ihre Stimme abzugeben.

Extra für die Wahl: Eine Familie hat sich in den kenianischen Farben gekleidet.

Nicht politikverdrossen, obwohl sie einige Gründe dafür hätten: Kenianer warten in Mombasa in einer schier endlosen Schlange vor einem Wahllokal.

08.08.2017 Nairobi. Angst vor Gewalt überschattet die Wahlen in Kenia. Dennoch verlaufen die Abstimmungen weitestgehend ruhig. Das Land wartet nun mit Spannung auf die Ergebnisse. Bleibt es dann auch friedlich?

In einem angespannten Klima haben Kenianer unter anderem einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmungen seien weitestgehend friedlich verlaufen, teilte der Polizeichef nach der Schließung der Wahllokale mit. Allerdings hatten nach Angaben der Wahlkommission einige Wahllokale, vor allem im Nordwesten des Landes, wegen schlechten Wetters am Morgen zunächst nicht öffnen können. Alle Wahllokale, die verspätet geöffnet hätten, sollten entsprechend länger aufbleiben, sagte der Leiter der Wahlkommission, Wafula Chebukati.

Wann die Ergebnisse bekanntgegeben werden, war unklar. Per Verfassung muss dies binnen sieben Tagen geschehen.

Die beiden Favoriten der Präsidentschaftswahl, der amtierende Staatschef Uhuru Kenyatta von der Jubilee Partei und sein Herausforderer Raila Odinga vom Parteienbündnis Nasa, hatten sich bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Die Lage in dem ostafrikanischen Land war angespannt. Beobachter befürchteten während oder nach den Wahlen Unruhen. Nach den vorletzten Wahlen 2007 war eine Welle der Gewalt ausgebrochen, die mehr als 1000 Menschen das Leben kostete und rund 150 000 in die Flucht trieb.

Das Oppositionsbündnis berichtete nach den Wahlen von Bestechungen und vorausgefüllten Stimmzetteln in einigen Wahllokalen. Zudem seien Nasa-Vertreter an einigen Wahllokalen zurückgewiesen worden, hieß es in einer Mitteilung. Auch die Jubilee Partei beschwerte sich über vorausgefüllte Stimmzettel. Zudem habe es etliche Wähler gegeben, bei denen die biometrische Identifizierung nicht funktioniert habe, sagte Raphael Tuju von der Jubilee Partei.

"Ich habe das Gefühl, der Tag ist gekommen", sagte Raila Odinga am Morgen der Wahlen. Der 72-Jährige kandidiert zum vierten und vermutlich letzten Mal für das Amt. Auch für den seit 2013 amtierenden Kenyatta, den Sohn des ersten Präsidenten Kenias, steht viel auf dem Spiel: Er möchte nicht als erster Präsident in die Geschichte Kenias eingehen, dem nur eine Amtszeit vergönnt war.

Neben dem Präsidenten und beiden Kammern des Parlaments wählten die Kenianer in den 47 Verwaltungsbezirken des Landes auch neue Gouverneure und Regionalvertretungen. Gerade in ethnisch gemischten Bezirken könnte es Experten zufolge zu Gewalt kommen.

Odinga, von 2008 bis 2013 Regierungschef, hatte während des harten Wahlkampfs seinem Konkurrenten immer wieder Wahlmanipulation vorgeworfen. Zudem wurden die Wahlen von dem bislang ungeklärten Mord am Chefaufseher des elektronischen Wahlsystems, Christopher Msando, überschattet. Das Verbrechen hatte zur Verunsicherung der Wähler beigetragen.

"Ich mache mir sorgen, dass es Unruhen geben könnte", sagte die 39-jährige Fatima Ada, während sie in Kibera, einem Slum von der Hauptstadt Nairobi, vor einem Wahllokal in der Schlange stand.

Etliche internationale Wahlbeobachter begleiteten die Abstimmungen in Kenia. Die Beobachtermission der Afrikanischen Union (AU) werde einige Zeit über die Wahlen hinaus in Kenia bleiben, sagte der Leiter der Mission und ehemalige Präsident Südafrikas, Thabo Mbeki. Auch Missionen der Europäischen Union (EU) und des Carter Centers, geleitet von Ex-US-Außenminister John Kerry, beobachteten die Wahlen. (dpa)