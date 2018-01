Kommentar zu Trumps Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum

US-Präsident Donald Trump bei der jährlichen Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Konferenzzentrum in Davos (Schweiz) auf dem Podium.

Davos. Der Milliardär aus dem Weißen Haus war gekommen, um mit seiner raubeinigen Art Investoren in die USA zu locken. Das dürfte ihm gelungen sein, kommentiert Jan-Dirk Herbermann.

Von Jan-Dirk Herbermann, 26.01.2018

Hat die Welt einen neuen, einen geläuterten Donald Trump erlebt? Bei seinem mehr als 24-stündigen Abstecher zum Weltwirtschaftsforum in Davos gab sich der US-Präsident als launiger Botschafter seines Landes, der eigentlich nur Frieden und Wohlstand für die ganze Erde will. Allen soll es besser gehen.

So lautete Trumps Credo auf dem Forum der Bosse. Amerika zuerst, so beteuerte Trump, bedeute nicht Amerika alleine. Kaum böse Worte, keine unflätigen Sprüche und schon gar keine militärischen Drohungen kamen über seine Lippen. So manch einer, der auf einen weiteren Trump-Skandal wartete, wurde enttäuscht.

Von seiner bisherigen Politik aber weicht der Mann aus dem Weißen Haus keinen Zentimeter ab. Eine Wende hin zu mehr internationaler Kooperation ist unter diesem Präsidenten nicht zu erwarten. Es bleibt dabei, dass sich die USA unter Trump aus globalen Vereinbarungen und Institutionen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen. Es bleibt auch dabei, dass die USA unter Trump zuerst auf ihre wirtschaftliche Macht und ihre militärische Stärke setzen, um ihre Interessen durchzudrücken. Diplomatische Überzeugungsarbeit ist Trumps Sache nicht.

Vor Davos hat Trump ein bisschen Kreide gefressen. Inmitten des Führungspersonals der Globalisierung durfte Trump sich nicht gehen lassen. Pöbeln und provozieren kommt in Davos nicht gut an, das weiß auch Trump. Der Milliardär aus dem Weißen Haus war gekommen, um mit seiner raubeinigen Art Investoren in die USA zu locken. Das dürfte ihm sogar gelungen sein.