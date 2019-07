Neuer britischer Premier

London. Theresa May geht, der neue britische Premier Boris Johnson muss die Partei befrieden und das Land einen. Das wird neben dem Brexit die größte Herausforderung werden.

Von Katrin Pribyl, 24.07.2019

Und dann, sie dankt gerade ihrem Ehemann Philip für dessen Unterstützung während ihrer Amtszeit, unterbricht ein lautes „Stop Brexit“ die letzte Ansprache von Theresa May als Premierministerin. May steht am Pult vor der berühmten schwarzen Tür mit der Nummer zehn und bezeichnet es als „große Ehre“, dem britischen Volk als Premierministerin gedient zu haben. Sie habe versucht, einen für das gesamte Vereinigte Königreich funktionierenden Brexit zu erreichen.

May ist fast fertig, da hallt die Stimme des proeuropäischen Protestlers Steve Bray, durch seine Daueranwesenheit vor dem Westminster-Palast fast schon eine Marke auf der Insel, durch die schwarzen Stäbe des Gitters in Richtung May. Sie stockt kurz, um dem Zwischenrufer dann mit einem klaren „Ich denke nicht“ zu antworten. Verfolgt von Dutzenden von Kameras schlüpft die 61-Jährige anschließend in die Limousine, die sie und ihren Mann zum Buckingham-Palast bringen sollte.

Es war bezeichnend: Für Theresa May begann die Amtszeit vor drei Jahren nach dem schicksalshaften Referendum mit dem Brexit, ihr finaler Auftritt endet buchstäblich mit der Kontroverse um den EU-Austritt. Seit gestern Abend ist Boris Johnson Regierungschef des Königreichs.

Es war ein historischer Tag, wieder einmal. Am frühen Abend wollte sich der designierte Premierminister in einer ersten Ansprache an die Nation wenden. Zuvor aber vollzogen die beiden Konservativen auch offiziell den Schlagabtausch. Bei Königin Elizabeth II. reichte May formal ihr Rücktrittsgesuch ein – wenig überraschend nahm die Queen es an – und empfahl ihren Nachfolger. Was Ihre Majestät wirklich über die vergangenen Monate denkt, die von Krisen und Abstimmungsdramen im Parlament bestimmt waren, bleibt leider ihr Geheimnis. Sie hält sich stets aus der aktuellen Politik heraus.

Nur kurze Zeit später erschien Johnson zur ersten Audienz im Palast, auf die nun die traditionellen, wöchentlichen Treffen folgen werden. Zum 14. Mal während ihrer Zeit auf dem Thron ernannte die Queen einen neuen Regierungschef. Der erste hieß Winston Churchill, das war im Jahr 1953. Im Hofbericht über das Treffen zwischen der 93-jährigen Königin und dem 55 Jahre alten Johnson dürfte wie immer stehen: „Der Premierminister hat bei der Ernennung die Hände der Königin geküsst.“ Die Briten bezeichnen die schlichte Zeremonie als „Kissing hands“ – ein Begriff, der aus dem Mittelalter stammt.

Doch anders als zu früheren Empire-Zeiten, als Premierminister noch als Zeichen der Unterwerfung und Loyalität zur Krone niederknieten und den royalen Kuss durchführten, genügt heute ein Handschlag zwischen der Monarchin und dem neuen Regierungschef. Auf diese Weise beauftragte auch gestern das Staatsoberhaupt den designierten Premier Johnson mit der Regierungsbildung.

Und die wurde für den Abend mit Spannung erwartet, nachdem vieles darauf hindeutete, dass der Neu-Premier ein Kabinett formen würde, das vornehmlich aus Europaskeptikern besteht. Johnson weiß, dass es die Zeit nicht zulässt, sich langsam im neuen Heim einzurichten. Der offizielle Brexit-Termin ist am 31. Oktober. Eine Schonfrist gibt es nicht, für ihn ging der Job am Abend los.

Mays Vermächtnis ist der gescheiterte Brexit

Was aber bleibt von Theresa May? Sie trat vor drei Jahren an mit dem Ziel, eine sozialere Politik betreiben zu wollen, die nicht nur die wenigen Privilegierten im Blick habe. Daraus wurde nichts. Ihr Vermächtnis wird für immer der gescheiterte Brexit sein, der sie am Ende zum Rücktritt zwang. Nun wird sich der nächste Premier an ihm versuchen. Und auch wenn der EU-Austritt ganz oben auf der Agenda steht, ist die Liste der Aufgaben lang. Tiefe Risse ziehen sich durch die Gesellschaft des Königreichs.

Johnson muss nicht nur seine eigene Partei befrieden, sondern auch das Land einen. Es wird neben dem Brexit die größte Herausforderung werden. In der Wirtschaftswelt sorgt die seit Jahren anhaltende Ungewissheit für Sorgen und insbesondere das Damoklesschwert No-Deal hängt über der Insel. Experten warnten erst kürzlich vor einer Rezession, sollte es tatsächlich zu einem Brexit ohne Austrittsvertrag kommen.

Ob Johnson so weit gehen würde? „Er ist unberechenbar, niemand weiß, welche Strategie er verfolgen wird“, sagte ein langjähriger Beobachter des ehemaligen Außenministers und schillernden Ex-Bürgermeisters von London.

Während die Nation das nachmittägliche Schauspiel des Machtwechsels verfolgte, verkündete unterdessen ein Minister nach dem anderen seinen Rücktritt. Finanzminister Philip Hammond, Justizminister David Gauke, Entwicklungshilfeminister Rory Stewart und der Vize-Premier David Lidington gaben alle nacheinander ihre Posten auf, nachdem May im Parlament ihre letzte Fragestunde abgehalten hatte. Als Zeichen des Protests gegen den Neu-Premier, der selbst einen chaotischen EU-Austritt nicht ausschließen will, verließen sie die Regierung, noch bevor Johnson übernommen hatte.