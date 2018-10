Kommentar zum Fall Khaschoggi

Istanbul. Istanbul. Saudi-Arabien ist wichtig für den Westen - der Fall Khaschoggi ist jedoch eine klare Grenzüberschreitung, findet unser Autor.

Von Thomas Seibert, 17.10.2018

Saudi-Arabien ist ein wichtiges Land für den Westen. Das Königreich verfügt über fast ein Fünftel aller Ölvorräte auf der Welt und ist der größte Erdöl-Exporteur der Erde. Ein Reformprogramm von Thronfolger Mohammed bin Salman soll das Land fit für die Zukunft machen – wobei Milliardenaufträge für westliche Unternehmen winken. Für Regierungen wie die Trump-Administration in den USA, die sich Sorgen wegen der Machtexpansion des Iran machen, ist Saudi-Arabien zudem ein unverzichtbarer politischer Partner in Nahost.

Dass Saudi-Arabien eine besonders radikale Version des Islam unterstützt und verbreitet, Frauen unterdrückt und Demokratie-Aktivisten verfolgt, wird in westlichen Hauptstädten gern ignoriert. Riad ist einfach zu wichtig, lautet das Argument.

Man kann darüber reden, wie sehr sich der Westen in die Politik anderer Länder einmischen sollte, aber beim Fall Khaschoggi muss die Nachsicht enden. Der mutmaßliche Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten in Istanbul ist eine Grenzüberschreitung, die Europa und die USA nicht hinnehmen dürfen.

Es geht nicht nur um eine Verrohung im Umgang miteinander. Es geht um das Eigeninteresse von Europäern und Amerikanern. Wenn die saudische Führung im Ausland unliebsame Kritiker ermorden lassen kann, ohne dass sie ernste Konsequenzen befürchten muss, ist das eine Einladung, so weiterzumachen. Wer sagt denn, dass saudische Regimekritiker nur in Istanbul gefährlich leben? Was würde Riad davon abhalten, auch in Berlin, Wien oder Washington zuzuschlagen?