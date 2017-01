Kommentar zur Spionageaffäre bei Ditib

Das Vertrauen in den Islamverband Ditib ist beschädigt. Im Bild: die Merkez-Moschee in Duisburg.

26.01.2017 Sollten die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zeigen, dass Ditib-Imame im Auftrag Erdogans Bürger in Deutschland bespitzeln, dann ist eine „Partnerschaft“ mit dem Verband vorerst nicht mehr denkbar.

Die Forderung, Ditib solle sich von den Spionen in den eigenen Reihen distanzieren und auf Distanz zur türkischen Regierung gehen, laufen ins Leere. Denn Ditib kann sich nicht mit dem Staat anlegen, an den es gekettet ist. Die Führung in Ankara verwandelt die Türkei in eine Diktatur, in einen Unrechtsstaat, in dem Andersdenkenden drakonische Strafen drohen. Es wäre naiv, zu glauben, dass sich Ditib in Deutschland davon abkoppeln kann.

Dafür müsste Erdogan den Verband sozusagen in die Freiheit entlassen, aber warum sollte er das tun?

Mit einer Organisation, die es zulässt (oder wegen der Gängelung durch die Türkei zulassen muss), dass Menschen hierzulande ausspioniert und bedroht werden, dürfen mit deutschen Behörden nicht zusammenarbeiten. Und Menschen, für die Meinungsfreiheit wenig zählt, dürfen in NRW keinen Einfluss auf Unterricht und die Auswahl von Lehrern haben. Sollten die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft also zeigen, dass Ditib-Imame im Auftrag Erdogans Bürger in Deutschland bespitzeln, dann ist eine „Partnerschaft“ mit dem Verband vorerst nicht mehr denkbar.

Nirgendwo steht geschrieben, dass es ohne Ditib keinen islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen geben kann. Es existiert kein Verband, der für sich reklamieren könnte, für „die Muslime“ zu sprechen, nicht einmal Ditib kann das. Nichts spricht dagegen, bei diesem Unterricht auf den Rat islamischer Theologen an deutschen Unis zu setzen. Die werden immerhin nicht ferngesteuert. (Matthias Korfmann)