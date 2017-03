Kommentar zum EU-Gipfel

Brüssel. Polen mag bei der völlig unnötigen Auseinandersetzung um den Job des Ratspräsidenten alleine gestanden haben. Aber das war die Ausnahme. Üblicherweise ist es eine Vierer-Front, die sich im Osten mehr und mehr von Brüssel abgrenzt – gegen die starken Kräfte im Westen, allen voran Deutschland und Frankreich.

Von Detlef Drewes, 10.03.2017

Das war kein europäisches Glanzstück. Aber diese Feststellung bringt die EU nicht weiter, weil das Schimpfen auf Europa übersieht, dass die Gemeinschaft nur die Summe ihrer Mitgliedstaaten ist.

Polen mag bei dieser völlig unnötigen Auseinandersetzung um den Job des Ratspräsidenten alleine gestanden haben. Aber das war die Ausnahme. Üblicherweise ist es eine Vierer-Front, die sich im Osten mehr und mehr von Brüssel abgrenzt – gegen die starken Kräfte im Westen, allen voran Deutschland und Frankreich.

Dafür gibt es Gründe, die übrigens wenig mit der EU, aber sehr viel mit der Geschichte zu tun haben. Die national-konservativen Kräfte in diesen Ländern bestreiten nicht die europäischen Errungenschaften. Aber sie argwöhnen, nach der Unterdrückung durch Russland und Nazi-Deutschland erneut in eine Bevormundung zu geraten. Eine Union, in der die Stimme des einzelnen Landes untergeht, erscheint ihnen wie eine Neuauflage alter Abhängigkeiten.

Für die EU ist dies ein fataler Zirkel, weil sie mit ihrem Credo „Gemeinsam geht es besser“ zwar in der Sache richtig liegt, aber dennoch genau damit alte Ängste schürt. Der gerade aufgebrochene Streit um die Frage, ob der Osten Europas nicht mit minderwertigen Nahrungsmitteln beliefert wird, zeigt das wie im Brennglas. Und er macht den nächsten Schritt, nämlich eine Erneuerung des europäischen Versprechens, so schwierig. Welche EU wollen die Mitgliedstaaten? Einen blanken, kalten Binnenmarkt – wie Polen? Oder eine politisch-ökonomische Rundumversorgung, auf die Deutschland und Frankreich drängen? Diese Entscheidung steht an.