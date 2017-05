Kommentar zu Juncker vor dem EU-Untersuchungsausschuss

Vermutlich hat auch der Untersuchungsausschuss bisher noch nicht den vollständigen Überblick über all das, was da an Wildwuchs in den zurückliegenden Jahren entstanden ist, kommentiert GA-Korrespondent Detlef Drewes.

Von Detlef Drewes, 30.05.2017

Der Juncker-Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss des EU-Parlamentes war ernüchternd. Zum einen deshalb, weil sich immer noch zu viele der Abgeordneten in der Rolle der Ankläger gefallen, die den Kommissionspräsidenten nur allzu gerne als Mittäter brandmarken würden. Schließlich war er ja Premier und Finanzminister im Großherzogtum, als ein Teil der Deals zur Steuervermeidung eingefädelt wurde.

Aber genau dieser Versuch macht blind für die eigentliche Botschaft Junckers, die er an diesem Dienstag deutlicher als je zuvor aussprach: Noch reichen die Erkenntnisse nicht, um zu sagen, wer da in welchen Mitgliedstaaten Steuergeschenke versprach oder gar anordnete, wer die Verantwortung für Mindereinnahmen der Staaten in Höhe von 70 Milliarden Euro pro Jahr trägt. Juncker zu jagen mag populär sein, aber es hilft nicht, den Dschungel zu lichten. Das ist jedoch notwendig, wenn man die Praktiken der Steuervermeidung und des Betrugs bekämpfen will. Vielleicht wird irgendwann klar, dass man dazu die Brüsseler Kommission nicht als Gegner, sondern als Verbündeten braucht.

Denn zu den unzweifelhaften Errungenschaften der Behörde gehört die Gesetzgebung zur Neureglung der Besteuerung in den vergangenen Jahren. Die Wirtschaft wird mit vielem nicht zufrieden sein – vor allem mit der Offenlegung ihrer internen Strukturen in unterschiedlichen Ländern. Aber Brüssel muss reagieren. Vermutlich hat auch der Untersuchungsausschuss bisher noch nicht den vollständigen Überblick über all das, was da an Wildwuchs in den zurückliegenden Jahren entstanden ist.